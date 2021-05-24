Rusya'dan flaş hamle! Google hizmetlerinin trafiğini yavaşlatılabileceğini duyurdu

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada Google'ın ülkede yasaklanan sitelerin ortalama %20 ila 30'unu kaldırmadığı ve bu nedenle yaptırım uygulayabileceklerini duyurdu.

Açıklamada Google'ın Rusya hükümeti tarafından yasaklanan içerikleri yeterince filtrelemediği ve sitelerin yüzde 20'si ile 30'unu kaldırmadığı vurgulandı.

Yetkililer, "Google, ülkemizde yasaklanmış bilgiler içeren İnternet kaynaklarına bağlantıları, Rusya'daki arama sonuçlarından hariç tutma yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmemektedir. Rusya'da yasaklanmış ve arama sonuçlarından kaldırılmayan ortalama yüzde 20 ila 30 bağlantıların içerikleri arasında, terörist ve aşırılık yanlısı örgütlerin web siteleri, çocuk istismarını yönelik içeriklerin bulunduğu web siteleri ve uyuşturucu satan çevrimiçi mağazalar da bulunuyor" ifadelerini kullandı.

GOOGLE, RUS KULLANICILARA DOĞRUDAN ZARAR VEREN SİLİNMEMİŞ YASADIŞI İÇERİK MİKTARI AÇISINDAN İLK SIRADA

Ayrıca yasaklanan içeriğin boyutunun ve Google'ın bunları silmeme süresinin, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun Rusya'daki Google hizmetlerinin trafiğini yavaşlatmak için önlemler alması adına yeterince ciddi olduğunu belirten yetkililer, "Twitter, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun talebi üzerine yasaklanmış içeriğin yüzde 91'ini kaldırmasının ardından Google, Rus kullanıcılara doğrudan zarar veren silinmemiş yasadışı içerik miktarı açısından ilk sırada yer aldı" dedi.