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Biden'ın "Bence Putin bir katil" sözü sonrası Rusya'dan flaş hamle!

Son dakika haberi... Rusya, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Putin hakkındaki açıklamasından sonra Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı.

Biden'ın "Bence Putin bir katil" sözü sonrası Rusya'dan flaş hamle!

Son dakika haberi... Rusya, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Putin hakkındaki açıklamasından sonra Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı.

Ayrıntılar geliyor...

NE OLMUŞTU?

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, Rusya ve Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündem oldu. 20 Ocak'ta ABD Başkanlık koltuğuna oturan Biden, Moskova'nın, ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini ve bunun bedelini ödeyeceğini öne sürdü. 

Biden, "Bence Rusya lideri Vladimir Putin bir katil" dedi.

Washington yönetimi, Rus lider Vladimir Putin’in 2020’de gerçekleşen ABD Başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını iddia etmişti. Moskova yönetimi bu iddiaları yalanlamış ve iddiaların asılsız olduğunu bugün dile getirmişti.

Rusya’nın 3  Kasım’da gerçekleşen seçimlerden önce Biden’a karşı karalama kampanyası düzenlediği belirtilirken Rusya’dan sabah saatlerinde sert bir açıklama gelmişti.

İddiaları temelsiz bulan Moskova yönetimi, “Hazırlanan bu raporda hiçbir bilgi ya da somut kanıt bulunmuyor” açıklamasını yapmıştı. Rus yetkililer, ABD’nin bu istihbarat raporunu kullanarak yeni yaptırımlar uygulayabileceğini dile getirdi. Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov da iddiaları yalanlayarak, “Bu iddialar temelsiz ve hiçbir kanıt yok. Bu tür hamleler ikili ilişkilere zarar veriyor” dedi.

ABD istihbaratı dün gece yayınladığı 15 sayfalık bir raporla Putin’in 2020’de gerçekleşen seçimlere müdahale etmeye çalıştığını öne sürmüş ve Rusya’nın seçimin ibresini Donald Trump çevirmeye çalıştığını aktarmıştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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