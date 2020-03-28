Rusya'dan flaş iddia: "Koronavirüs ilacını geliştirdik"

Ajansın basın dairesinden yapılan açıklamada, FMBA'nın yeni tip koronavirüsü tedavi etmek üzere sıtmaya karşı kullanılan Meflokin bazlı yeni ilacı tanıttığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya FMBA'ya ait 'Farmzashchita' Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin’in ve Fransa’nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında koronavirüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi" ifadelerine yer verildi.

Çalışmaların Rusya Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs tedavi kılavuzuna eklenmesinin önerildiği belirtilen açıklamada, FMBA Başkanı Veronika Skvortsova’nın şu ifadelerine yer verildi:

"İlaç yüksek seçicilikle koronavirüsün hücre kültürlerindeki sitopatik etkisini bloke eder ve replikasyonunu (kopya edilmesini) önler, Meflokin’in immünsüpresif etkisi ise virüsün neden olduğu yangısal tepkisinin aktivasyonunu önler. Makrolid antibiyotik ve sentetik penisilinlerin eklenmesi sadece ikincil bakteriyel-viral bir sendromun oluşumunu önlemekle kalmayıp, aynı zamanda kan plazması ve akciğerlerdeki antiviral maddelerin konsantrasyonunun arttırılmasını sağlar. Bu, değişen ağırlıktaki koronavirüs enfeksiyonu olan hastalar için etkili bir tedavi sağlayacak."