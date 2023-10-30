Rusya'dan Türkiye'ye büyük jest! Alınan kararla 25 ülke arasına girmiş oldu

Rusya dünyada değişen ikili ilişkiler stratejisi açısına önemli karar alarak Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 25 ülke için ekonomik yatırımları kolaylaştırmak için basitleştirilmiş prosedür uygulayacaklarını açıkladı.

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Rusya'dan Türkiye'ye büyük jest! Alınan kararla 25 ülke arasına girmiş oldu 1

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkede yatırım yapabilmeleri için 25 'dost' ülkenin vatandaşları ve şirketlerine kolaylaştırılmış bir prosedür hazırlayacaklarını duyurdu.

Reuters'ta yer alan habere göre, Başbakan Mişustin, 25 ülkeden kişi ve firmaların basitleştirilmiş bir prosedürle Rusya'da banka hesabı açabileceğini ve para yatırabileceğini söyledi. Mişustin, "Yabancı işletmeler ve işletmeciler için kolay şartlar yaratmak, devlet başkanımızın koyduğu ulusal hedeflerin yerine getirilmesinin bir parçası olarak hükümetin mali egemenlik sağlama çabalarının önemli bir parçasını teşkil ediyor" dedi.

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