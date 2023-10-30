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Rusya'dan Türkiye'ye büyük jest! Alınan kararla 25 ülke arasına girmiş oldu
Rusya dünyada değişen ikili ilişkiler stratejisi açısına önemli karar alarak Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 25 ülke için ekonomik yatırımları kolaylaştırmak için basitleştirilmiş prosedür uygulayacaklarını açıkladı.
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