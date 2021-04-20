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  3. Rusya'dan yeni hamle! Karadeniz hava sahasında geçici uçuş kısıtlaması

Rusya'dan yeni hamle! Karadeniz hava sahasında geçici uçuş kısıtlaması

Rusya, Ukrayna ile gerilimin artmasının ardından tatbikatlarını arttırdığı Kırım ve Karadeniz hava sahasının bir bölümünde sivil uçuşlara yönelik geçici uçuş kısıtlaması ilan etti.

Rusya'dan yeni hamle! Karadeniz hava sahasında geçici uçuş kısıtlaması

Rusya, Ukrayna arasında gerilim sürüyor. Gerilimin tırmanmasının ardından Rusya kanadından yeni bir açıklama geldi. Açıklamada tatbikatlarını arttırdığı Kırım ve Karadeniz hava sahasının bir bölümünde sivil uçuşlara yönelik geçici uçuş kısıtlaması ilan etti.

UÇUŞLAR KISITLANDI

Rusya, NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notu yayınlayarak Karadeniz'in ve Kırım hava sahasının bir kısmında sivil uçuşların kısıtlandığını duyurdu. Bugünden başlayarak 24 Nisan tarihine kadar uygulanacak olan kısıtlama nedeniyle Karadeniz'in, Kırım yarımadasındaki Akmescit noktasındaki bazı kısımlarda hava yolu şirketleri uçuş gerçekleştiremeyecek.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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