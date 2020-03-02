Rusya’dan yeni İdlib açıklaması: Garanti edemeyiz!
Türkiye, Bahar Kalkanı Harekatı’nı başlattı. Bununla birlikte rejim güçlerine ait uçaklar düşürülünce Rusya Savunma Bakanlığı’ndan önemli bir mesaj yayınlandı.
Rusya'dan rejim uçaklarının vurulmasına yönelik açıklama geldi.
Rejimin Türk askerlerine düzenlediği saldırının ardından Türkiye'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı rejim güçlerine büyük zararlar veriyor. Rejime ait uçakların düşürülmesinin ardından İdlib’de tırmanan gerginliğe ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
TÜRKİYE'NİN HAVA GÜVENLİĞİNİN GARANTİSİ YOK
Suriye’deki Rus kuvvetlerinin komutanlarından General Oleg Zhuravlev, rejimin İdlib hava sahasını Türkiye'ye kapattığını duyurarak, “Bu şartlar altında bölgede görev yapan Rusya Kuvvetler Grubu, Suriye semalarında Türkiye'nin hava uçuşlarına dair güvenliğini garanti edemez” ifadeleri kullanıldı.
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