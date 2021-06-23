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Rusya'dan yeni test müjdesi! Hayvanların koronavirüse karşı geliştirdiği antikorlar tespit edilebilecek

Koronavirüse yönelik araştırmalar kapsamında hayvanlar üzerinde yürütülen çalışmalarda umut veren gelişmeler elde edildi. Hayvanların koronavirüse karşı antikor geliştirip geliştirmediği tespit edilebilecek.

Rusya'dan yeni test müjdesi! Hayvanların koronavirüse karşı geliştirdiği antikorlar tespit edilebilecek

Dünya genelinde devam eden koronavirüs araştırmalarında her geçen gün umut verici bilgilere ulaşılıyor. Son olarak Rusya'da yürütülen çalışmalarda hayvanlara yönelik yeni bulgular elde edildi. Hayvanlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında koronavirüse karşı antikorları tespit etmeye yarayan test sistemi geliştirildi.

Rusyadan yeni test müjdesi! Hayvanların koronavirüse karşı geliştirdiği antikorlar tespit edilebilecek

ANTİKOR SEVİYELERİ ÖLÇÜLEBİLECEK

Rusya Federal Hayvan Sağlığını Koruma Merkezi’ndeki uzmanların yürüttüğü çalışmalarda SARS-Cov-2 virüsüne karşı hayvanların antikor seviyelerinin ölçülmesi sağlanacak. Geliştirilen test ile vücudun antikor oranı tespit edilebilecek. Çalışma sonrasında merkezden yapılan açıklamada, detaylı bilgiler paylaşıldı.

Rusyadan yeni test müjdesi! Hayvanların koronavirüse karşı geliştirdiği antikorlar tespit edilebilecek

Testte enzim bağlantılı immünosorbent tahlili (ELISA) teknolojisinden yararlanıldığı ifade edildi. Kan serumu üzerinde yürütülen incelemelerde hayvanın vücudunda koronavirüse karşı geliştirilen belirli antikorlar tespit ediliyor. Alınan kan örneklerinde antikor olması halinde kademeli renk reaksiyonu oluşuyor. Örnek üzerinde yapılan çalışmalarda renk değişimi yüksek hassasiyetli cihazlarla, ELISA okuyucularla saptanıyor.

Rusyadan yeni test müjdesi! Hayvanların koronavirüse karşı geliştirdiği antikorlar tespit edilebilecek

HAYVANLAR ÜZERİNDE TEST EDİLDİ

Geliştirilen test kedi, köpek, domuz, tilki, gelincik ve vizon gibi hayvanlar üzerinde denendi. Bu tespit yöntemi ile virüs bulaştıktan sonra test yapıldığı gibi aşılama sonrasında da test gerçekleştirildi.

Koronavirüs araştırmalarında önemli bir yeri olan araştırmalarda Karnivak-Kov aşısı ile aşılanmış ve aşı yapılmayan hayvanların yer aldığı belirtildi. Aşılanmamış hayvanlarda negatif sonuç elde edilirken, aşılanmış hayvanlarda koronavirüse karşı antikor geliştiği görüldü.

Rusyadan yeni test müjdesi! Hayvanların koronavirüse karşı geliştirdiği antikorlar tespit edilebilecek

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