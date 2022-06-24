Rusya'dan Yunanistan'a gözdağı! "Yunanistan, Ruslar için güvenli değil"

Rusya Dışişleri Bakanlığı'na Yunanistan'daki Ruslara ayrımcılık ve saldırı yapıldığına dair mesajlar geldiğini açıklayan Pilipson, Yunan yetkililerden bitmek bilmeyen Rusya karşıtı açıklamaların geldiğine, Yunan basınında Ukrayna'daki olaylar hakkında dezenformasyon yapıldığına ve Rus haber kaynaklarının uzun süre önce engellendiğini önemle vurguladı.

RUSLARDAN ŞİKAYETLER GELİYOR

Rusya'nın Atina Büyükelçiliği'ne ve Selanik Başkonsolosluğu'na Ruslardan yasal hak ve çıkarlarının ihlal edildiğine dair şikayetler geldiğini anlatan Pilipson, vatandaşlarına bir olay yaşandığında suçluların cezalandırılması için Yunan kolluk kuvvetlerine başvurmalarını tavsiye etti.

Pilipson, Rus diplomatik personelinin sayısının azaltılması nedeniyle diplomatik temsilciliklerinin imkanlarının ciddi şekilde kısıtlandığını da sözlerine ekledi.