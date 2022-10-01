Rusya'nın ilhak kararı sonrası flaş gelişme! Ukrayna ordusu Liman şehrinde 5 bin Rus askerini kuşattı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 7.ayında devam ediyor. Rusya, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerine ilhak ettiğini açıklarken Ukrayna ordusu kritik bir hamleye imza attı.

Luhansk Valisi Serhiy Hayday, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna askerlerinin Liman şehrinde bulunan Ukraynalı askerlerin çevresini kuşattığını belirtti.

5 BİN ASKER ŞEHİRDE KALDI

Hayday, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 5 bin Rus askeri 'Liman kazanında' kaldı. Ukrayna güvenlik güçleri neredeyse tüm çıkış yollarını ve mühimmat tedarik yolları bloke etti. Liman'ın işgalden kurtarılmasından sonra sıra Luhansk bölgesine gelecek."

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ASKERLERİN ÜÇ SEÇENEKLERİ VAR

Hayday, Rus birliklerin üç seçeneği olduğunu ifade etti. Hayday, askerlerin sızmaya çalışacaklarını ya teslim olacaklarını ya da öleceklerini belirtti.

ŞEHRİN YOLLARI TUTULDU

Hayday ayrıca Liman'a mühimmat tedarik yollarının kesildiğini, şehirden çıkış yollarının da neredeyse tamamının tutulduğu aktardı.

ŞEHRİN YAKININDAKİ YERLEŞİM BİRİMLERİ GERİ ALINDI

Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Grubu Temsilcisi Sergey Çerevatiy, Liman şehri yakınlarındaki Yampil, Novoselivka, Şandriholovo, Drobışevo, Stavki yerleşim birimlerinin geri alındığını açıkladı.

LİMAN ŞEHRİNİN ÖNEMİ

Rusya, Mayıs ayı sonlarında Liman'ı ele geçirdikten sonra Liman şehrini asker konuşlandırma ve mühimmat tedariki için önemli bir lojistik merkeze dönüştürmüştü. Şehir aynı zamanda Ukrayna'nın doğu ve kuzeydoğusundaki Donetsk, Luhansk ve Harkov bölgelerini birbirine bağlayan önemli bir demiryolu merkezi olarak stratejik öneme sahip.

Liman'da Ukrayna'nın yeniden kontrol sağlamasının, 24 Şubat'ta işgalin başlamasından bu yana Rusya'nın "en kötü askeri yenilgilerinden biri" olacağı belirtiliyor. Ukrayna ordusunun Liman'da kontrolü ele geçirirse bu durum Ukrayna'nın Donetsk bölgesinin kuzey kısmını tamamen temizlemesine ve komşu Luhansk bölgesine ilerlemesine izin verecek.