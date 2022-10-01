Rusya'nın ilhak kararı sonrası flaş gelişme! Ukrayna ordusu Liman şehrinde 5 bin Rus askerini kuşattı

Ukrayna ordusu, Liman şehrinde bulunan yaklaşık 5 bin Rus askerinin çevresini kuşattı. Luhansk Valisi Serhiy Hayday, şehrin giriş ve çıkışlarının tutulduğu ifade ederken askerlerin 3 seçeneği olduğunu ifade etti.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 7.ayında devam ediyor. Rusya, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerine ilhak ettiğini açıklarken Ukrayna ordusu kritik bir hamleye imza attı.

Luhansk Valisi Serhiy Hayday, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna askerlerinin Liman şehrinde bulunan Ukraynalı askerlerin çevresini kuşattığını belirtti.

Rusya'nın ilhak kararı sonrası flaş gelişme! Ukrayna ordusu Liman şehrinde 5 bin Rus askerini kuşattı

5 BİN ASKER ŞEHİRDE KALDI

Hayday, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 5 bin Rus askeri 'Liman kazanında' kaldı. Ukrayna güvenlik güçleri neredeyse tüm çıkış yollarını ve mühimmat tedarik yolları bloke etti. Liman'ın işgalden kurtarılmasından sonra sıra Luhansk bölgesine gelecek."

ASKERLERİN ÜÇ SEÇENEKLERİ VAR

Hayday, Rus birliklerin üç seçeneği olduğunu ifade etti. Hayday, askerlerin sızmaya çalışacaklarını ya teslim olacaklarını ya da öleceklerini belirtti.

ŞEHRİN YOLLARI TUTULDU

Hayday ayrıca Liman'a mühimmat tedarik yollarının kesildiğini, şehirden çıkış yollarının da neredeyse tamamının tutulduğu aktardı.

Rusya'nın ilhak kararı sonrası flaş gelişme! Ukrayna ordusu Liman şehrinde 5 bin Rus askerini kuşattı

ŞEHRİN YAKININDAKİ YERLEŞİM BİRİMLERİ GERİ ALINDI

Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Grubu Temsilcisi Sergey Çerevatiy, Liman şehri yakınlarındaki Yampil, Novoselivka, Şandriholovo, Drobışevo, Stavki yerleşim birimlerinin geri alındığını açıkladı.

LİMAN ŞEHRİNİN ÖNEMİ

Rusya, Mayıs ayı sonlarında Liman'ı ele geçirdikten sonra Liman şehrini asker konuşlandırma ve mühimmat tedariki için önemli bir lojistik merkeze dönüştürmüştü. Şehir aynı zamanda Ukrayna'nın doğu ve kuzeydoğusundaki Donetsk, Luhansk ve Harkov bölgelerini birbirine bağlayan önemli bir demiryolu merkezi olarak stratejik öneme sahip.

Liman'da Ukrayna'nın yeniden kontrol sağlamasının, 24 Şubat'ta işgalin başlamasından bu yana Rusya'nın "en kötü askeri yenilgilerinden biri" olacağı belirtiliyor. Ukrayna ordusunun Liman'da kontrolü ele geçirirse bu durum Ukrayna'nın Donetsk bölgesinin kuzey kısmını tamamen temizlemesine ve komşu Luhansk bölgesine ilerlemesine izin verecek.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Endonezya'da 5.9 büyüklüğünde şiddetli deprem: Ölü ve yaralılar var
Endonezya'da 5.9 büyüklüğünde şiddetli deprem: Ölü ve yaralılar var
Burkina Faso'da darbe! Asker yönetime el koydu, devlet başkanı görevden alındı
Burkina Faso'da darbe! Asker yönetime el koydu, devlet başkanı görevden alındı
NATO'dan Rusya'nın ilhak kararına tepki! Ukrayna'ya destek yinelendi, Putin'e savaşı bırakma çağrısı geldi
NATO'dan Rusya'nın ilhak kararına tepki! Ukrayna'ya destek yinelendi, Putin'e savaşı bırakma çağrısı geldi
Putin 4 bölgeyi ilhak etti, Zelenskiy'den karşı hamle geldi: NATO kozunu masaya sürdü
Putin 4 bölgeyi ilhak etti, Zelenskiy'den karşı hamle geldi: NATO kozunu masaya sürdü
Son Haberler
Rusya'nın ilhak kararı sonrası flaş gelişme! Ukrayna ordusu Liman şehrinde 5 bin Rus askerini kuşattı
Rusya'nın ilhak kararı sonrası flaş gelişme! Ukrayna ordusu Liman şehrinde 5 bin Rus askerini kuşattı
Adana Demirspor 0 - 0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Adana Demirspor 0 - 0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
1 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 1 Ekim 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
1 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 1 Ekim 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
Şanlıurfa Suruç'ta yürekler ağza geldi! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa Suruç'ta yürekler ağza geldi! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Yok artık dedirten olay! Kocasının ölümünü kabul edemedi, cesediyle 18 ay boyunca...
Yok artık dedirten olay! Kocasının ölümünü kabul edemedi, cesediyle 18 ay boyunca...
Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin duyurdu: Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson ilhak edildi! "Sonsuza kadar bizim vatandaşımız olmuştur"
Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin duyurdu: Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson ilhak edildi! "Sonsuza kadar bizim vatandaşımız olmuştur"
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 1 Ekim 2022 Cumartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 1 Ekim 2022 Cumartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Son dakika | Kandilli Rasathanesi ve AFAD duyurdu! Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Kandilli Rasathanesi ve AFAD duyurdu! Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 6. Yasama Yılı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Asgari ücret, yeni anayasa ve enflasyona değindi
TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 6. Yasama Yılı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Asgari ücret, yeni anayasa ve enflasyona değindi
Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Erzincan'da korkutan deprem!
Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Erzincan'da korkutan deprem!
Zehirli gazı ilk o fark etti! Tehlikenin farkına varan minik kedi, 4 kişilik aileyi faciadan kurtardı!
Zehirli gazı ilk o fark etti! Tehlikenin farkına varan minik kedi, 4 kişilik aileyi faciadan kurtardı!
Şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye başvuran adamın midesinden çıkanlar 'Yok artık' dedirtti! Tam 53 tane...
Şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye başvuran adamın midesinden çıkanlar 'Yok artık' dedirtti! Tam 53 tane...
Yorumlananlar
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!