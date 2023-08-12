Rusya'nın KKTC kararına sinirlendiler: Putin bizi sırtımızdan bıçakladı

Rusya'nın KKTC'de konsolosluk açacağını açıklaması, Yunan ve Rum tarafını rahatsız etti. Rusya'nın Türkiye'ye tavizler vermeye başladığını yazan basın, "Putin, Güney Kıbrıs'ı sırtından bıçakladı." dedi.

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Rusya'nın KKTC kararına sinirlendiler: Putin bizi sırtımızdan bıçakladı

Rusya'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Büyükelçiliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Rus vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını açıkladı.

Rusya'nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği'nden bir yetkili, "Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak." dedi.

Yetkili söz konusu adımın, Rusya'nın Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atılacağına işaret etti.

RUSYA'NIN KKTC KARARI RUM VE YUNANI RAHATSIZ ETTİ

Yunan basınından Pentapostagma ise, Rusya'nın kararını eleştirdi. Moskova yönetiminin KKTC'de konsolosluk hizmeti veren ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'nın izinden gittiği vurgulandı.

Rusya'nın Türkiye'ye tavizler vermeye başladığı yönünde ifadelere yer verilen haberde, Putin'in, Güney Kıbrıs'ı sırtından bıçakladığı, konsolosluk kararının Kıbrıs sorununun çözümü için olumlu bir gelişme olmadığı kaydedildi.

Putin'in Ukrayna savaşı sonrası Güney Kıbrıs ve Yunanistan'a karşı tavır aldığına vurgu yapılan haberde, Moskova'nın Kuzey Kıbrıs üzerinden ABD'ye mesaj gönderme niyeti olduğu ileri sürüldü.

Rum basınından Politis, Fileleftheros ve Haravgi gazeteleri aşağı yukarı benzer manşetler atarak, "Rusya işgal altındaki topraklarda konsolosluk açacak." ifadelerini kullandı.

Rum siyasetçi Averof Neofitu ise, "Rusya bizi düşman ülkeler arasına soktu." dedi.

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