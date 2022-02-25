Son Dakika! Rusya'ya en büyük darbe geldi! Avrupa Konseyi üyeliği askıya alındı!

Son Dakika! İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio yaptığı açıklamada, “İtalya’nın başkanlığını yürüttüğü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Rusya Federasyonu’nu üyelikten çıkarma kararı aldı” dedi.

Maio “İtalya, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı uluslararası hukukun ciddi bir ihlalini oluşturan kabul edilemez askeri saldırganlığı ışığında bunu gerekli bir önlem olarak görüyor” dedi.

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