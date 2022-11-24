Rüya gerçekleşecek mi? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Cristiano Ronaldo açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı taraftarın Cristiano Ronaldo'nun transfer edilmesine yönelik talebine ilişkin açıklama yaptı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Rüya gerçekleşecek mi? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Cristiano Ronaldo açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Üniversitesinin kuruluşunun 30. yıl dönümü için üniversite yerleşkesinde düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Burada AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Dursun Özbek, sarı kırmızılı takımın ligdeki konumu, 2022 Katar Dünya Kupası ve Cristiano Ronaldo'nun transferi konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Rüya gerçekleşecek mi? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Cristiano Ronaldo açıklaması!

GALATASARAY'IN MEDİPOL BAŞAKŞEHİR GALİBİYETİ

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir karşısında aldığı skorla ilgili "Sizin için de bu skor sürpriz oldu mu?" sorusu üzerine Özbek, şunları dile getirdi:

"7-0 tabii sürpriz bir sonuç. Yalnız ilk devrenin sonuna doğru 3-0'ı görünce arkasının geleceği biraz belli oldu. Dolayısıyla önemli bir sonuçtu. Sonuç camiayı da çok mutlu etti ve hepsinden önemlisi, orada oynanan futbol da çok güzeldi. Güzel bir futbol, çok güzel hareketler. Takımın asıl performansının ne olduğunu takım orada gösterdi. Ben hepsine teşekkür ediyorum, teknik ekibe de teşekkür ediyorum. Camiayı araya girmeden evvel sevince boğdular. Sağ olsunlar, var olsunlar."

Rüya gerçekleşecek mi? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Cristiano Ronaldo açıklaması!

DÜNYA KUPASINDA KİMİ DESTEKLİYOR?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda favori ülkesinin kim olduğu sorusuna Özbek, "Benim favori takımım Arjantin'di ama Arjantin kazaya uğradı (Arjantin'in Suudi Arabistan'a 2-1 yenilmesi). Onun için favori tespit etmek zor. Fransa'yı izledim, Fransa çok güzel oynadı. Maçların hepsini izleme fırsatım olmadı. Peyderpey izleyeceğim ama Fransa'yı beğendim. Herhalde bu sene de onlar götürür diye düşünüyorum." cevabını verdi.

Rüya gerçekleşecek mi? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Cristiano Ronaldo açıklaması!

CRİSTİANO RONALDO TRANSFERİ

Manchester United ile sözleşmesi sona eren dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray'a transfer edilmesi konusunda yaptığı çağrıyı değerlendirerek, "Şu anda ilgili arkadaşlarımızla da konuşuyorum. Ronaldo planlarımız içinde yok" dedi.

Rüya gerçekleşecek mi? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Cristiano Ronaldo açıklaması!

Galatasaraylı taraftarlar, Ronaldo'nun Manchester United ile yollarının ayrılmasının ardından sosyal medya üzerinden yönetime Portekizli yıldızın transfer edilmesi yönünde mesajlar göndermişti.

37 yaşındaki futbolcunun, sosyal medya hesaplarını "Come to Galatasaray" mesajlarıyla dolduran sarı-kırmızılı taraftarlardan birinin paylaşımını beğendiğinin iddia edildiği ekran görüntüsü yine sosyal medyada gündem olmuştu.

Manchester United duyurdu: Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi feshedildiManchester United duyurdu: Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi feshedildi

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