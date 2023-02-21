Rüyalar kontrol edilebilir mi, Rüyalar Nasıl kontrol edilir?

Rüyalar kadim krallıklardan eski çağlara kadar dünyanın oluşumundan bu yana merak konusu olmuştur. İnsanoğlu var olduğundan bu yana üzerinde düşünmüş ruhsal ve bedensel olarak kendilerini rüya görmeye hazırlamışlardır. Uyanıkken rüya görülemediği gibi uyurken istedikleri rüyaları görebilmek için uygun ortamlar hazırlamış, şifalı bitkiler yakarak ruhlarına ve benliklerine hitap edecek kokular, ışıklar eşliğinde derin uykuya çekilmişlerdi. Rüyalar görüldüğü gibi bir de ne anlama geldiklerini bilmek isteyen insanoğlu, Antik Mısır, Antik Yunan ve Asurlular bu konularla ilgilenen kehanet sahibi bilge kişilerden destek almışlardır. Öyle ki bilge kişilere ulaşamayan bireyler ise rüyalarına anlamlar yükleyerek somutlaştırmaya çalışmışlardır. Semavi dinlerde de rüyanın yeri büyük bir öneme sahiptir. Örneğin Yahudi ve Arap toplumunda rüyaların bu dünyadan değil de semavi alemle irtibat için açılan bir kapı olduğu düşünülür.

Haberin Devamı

Ortaçağ krallıkları ve toplumları rüyalara spiritüel ve psişik kavramlarla bakmışken cadılık ile bağlantı kurmuşlardır. Ancak 21. yüzyılda teknolojinin gelişmesiyle modern toplumlar ortaya çıkmış ve rüyalara daha bilimsel bir gözle bakılmaya başlanmıştır. Psikoloji, nörobilim ve nörofizyoloji açısından değerlendirilmeye başlanmıştır. Uyku evreleri incelenmiş beyin dalgalarının ölçümlenmesiyle seçilen kişilerce deneyler yapılmıştır. Günümüzde ise pek çok rüya konusu ile ilgilenen ve incelemelerde bulunan kişiler ise en merak ettikleri şey "acaba rüyalarımızı kontrol edebilir miyiz?" oluyor.

Haberin Devamı

RÜYA KONTROL ETMEY "LÜSİD RÜYA" DENİR

Rüyaları kontrol etmenin bilimsel bir adı da var. Rüya kontrol etmeye "Lüsid Rüya" denilmektedir. Birçok kişi ise rüyaları kontrol edebildiklerini ve rüyalarında istedikleri her şeyi yapabildiklerini dile getirmektedir. Örneğin bu konu ile ilgili yapılmış en iyi sinema filmi ise Christopher Nolan'ın yönettiği ve Leonardo Dicaaprio'nun başrolünde yer aldığı İnception (Başlangıç) filmi her şeyi özetlemektedir. Şimdi gelelim asıl konuya.

RÜYALARIMIZI KONTROL EDEBİLİR MİYİZ?

Elbette ki rüyalarımızı kontrol edebiliriz. Çünkü bu durum bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Lüsid rüyalar bilinçsiz görülebildiği gibi uykunuzda rüya gördüğünüzün farkına vararak da görebilirsiniz. Lüsid rüya çok eski çağlardan beri yerli Afrika kabileleri, Antik Mısır ve birçok medeniyet deneyimlemiştir. Berrak anlamına gelen lüsid, düşüncelerden arınmış bir şekilde sakin ve dinlenmiş bir bedene daha çok etki ettiği bilinmektedir.

KABİLELERİN RÜYA YÖNLENDİRME TEKNİĞİ İMAJİNASYON

Lüsid rüyalar REM evresi sırasında meydana gelirler.“Lüsid rüya sanatı”nda ustalaşmış olanlar ayrıca lüsid rüyaya hakim olup rüyayı yönlendirebilmektedirler. Bu yönlendirme yalnızca kendi davranışları üzerinde değil, rüyanın içeriği ve seyri üzerinde de olabilmektedir. Senoi kültüründe üstat, öğrencisine gördüğü psikofizyolojik kaynaklı rüyayı yönlendirebilmesi için imajinasyonu denetleme tekniğini öğretir. Bu tekniği uygulayabilen öğrenci, örneğin rüyasında vahşi bir hayvan tarafından kovalanmaktaysa, rüyasında bilinçli hale geçer ve imajinasyonunu denetlemesi sayesinde rüyanın kalan kısmında bu kez kendisi o vahşi hayvanı kovalayabilir.

RÜYALARI NASIL KONTROL EDEBİLİRİZ?

İnsanoğlu daha verimli bir hayat sürebilmesi için yemek yemeli ve su içmelidir. Aynı zamanda uyku da çok önemli bir etkiye sahiptir ve bilincimizin ve bedenimizin sağlam olabilmesi için düzenli uyku her zaman karşılanmalıdır. Sağlıklı bir bedene sahip olan bireyler sağlıklı bir bilince de rahatlıkla ulaşabilmektedir.

1- Uyurken rüya görüyor ve sabah kalktığınızda bu rüyaları unutuyorsanız önceliğiniz rüyalarınızı not almak olmalı. Çünkü rüyalarınızı hatırlamanız sizi lüsid tüya görmeye iten başlıca neden olacaktır. Uyumadan önce bir renk veya nesne belirleyin. Belirlen rengin kırmızı olduğunu düşünün. Rüyadayken kırmızı renk görürse kişi kendi kendine; "ben rüyada mıyım ?" sorusunu sorar ve çevrede bulunan şeylerin mantıklı işleyip işlemediğini gözlemler.

2- Lucid rüya görmek isteyen kişi kendisini, lüsid rüya göreceğine şartlandırarak uyumaya çalışmalıdır. Uyumaya çalışırken bir nesne veya bir kişi düşünülebilir. Hayal olarak kurulan bu düşünceler uykuya dalarken rüyaya dönüşecektir.

3- Uyumadan önce kulaklık takılır ve sevilen bir müzik açılır. Bu müzik, kişiye rüyayı hatırlatan bir müzik olsun. Bu düşünce ile sürekli uykuya dalınırsa ve rüya da uyumadan önce dinlenilen müzik çalarsa, kişi rüyada olduğunu anlayacaktır.

Eğer bir rüya esnasında uyanılırsa, o rüyaya devam edebilmek için tekrar uyumaya çalışılır. Uyandıktan sonra biraz önce görülen şeylerin rüya olduğu bilindiği için rüyanın kontrolü kişinin eline geçer.