Ryan Clarke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Clarke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Clarke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Clarke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Clarke 30 Nisan 1982 tarihinde Bristol şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Ryan James Clarke şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Clarke Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bath City futbol takımında oynamaktadır. Bath City takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Ryan Clarke'nin Bath City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Clarke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Clarke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Clarke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Clarke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2000 yılında Bristol Rovers

1 Ekim 2004 yılında Southend United

1 Kasım 2004 yılında Bristol Rovers

1 Aralık 2004 yılında Kidderminster

31 Aralık 2004 yılında Bristol Rovers

1 Ağustos 2005 yılında Forest Green

1 Mayıs 2006 yılında Bristol Rovers

1 Temmuz 2006 yılında Salisbury

1 Kasım 2008 yılında Northwich Vic

1 Temmuz 2009 yılında Oxford United

2 Temmuz 2015 yılında Northampton

1 Temmuz 2016 yılında AFC Wimbledon

21 Eylül 2016 yılında Eastleigh

10 Nisan 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Torquay

1 Temmuz 2018 yılında Bath City

Ryan Clarke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Clarke şuan Bath City takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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