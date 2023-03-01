Ryan Croasdale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Croasdale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Croasdale adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ryan Croasdale Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ryan Croasdale 26 Eylül 1994 tarihinde Lancaster şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Ryan Mark Croasdale şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ryan Croasdale Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ryan Croasdale, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Stockport County futbol takımında oynamaktadır. Stockport County takımına 29 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Ryan Croasdale'nin Stockport County ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Ryan Croasdale Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ryan Croasdale futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında Preston
7 Kasım 2013 yılında Tamworth
4 Aralık 2013 yılında Preston
1 Temmuz 2014 yılında Sheff Wed
19 Ağustos 2016 yılında Kidderminster
1 Temmuz 2018 yılında Fylde
29 Eylül 2020 yılında Stockport
Ryan Croasdale Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ryan Croasdale şuan Stockport County takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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