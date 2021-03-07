Ryan Donk kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Ryan Donk sakatlandı mı? Sağlık durumu nasıl? Spor Toto Süper Lig2in 29. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk etti. Ryan Donk maçta talihsiz bir an yaşadı. Peki Ryan Donk kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Ryan Donk sakatlandı mı? Sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

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Spor Toto Süper Lig2in 29. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk etti. Ryan Donk maçta talihsiz bir an yaşadı. Peki Ryan Donk kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Ryan Donk sakatlandı mı? Sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar... RYAN DONK KİMDİR? Ryan Henk Donk 30 Mart 1986 yılında Amsterdam'ın başkenti Hollanda'da dünyaya geldi. Surinamlı olan Donk, Süper Lig takımlarından Galatasaray'da oynamaktadır. Amsterdam'da dünyaya gelen Surinamlı futbolcu Ryan Donk, profesyonel kariyerine SC Neerlandia altyapısında başladı. 7 yıl boyunca SC Neerlandia'da oynayan Ryan, 1999'da AVV Zeeburgia takımına transfer oldu. Ryan Henk Donk, 2005'te ilk profesyonel sözleşmesini Hollanda Ligi'nin RKC Waalwijk takımıyla imzaladı. 2005-2006 sezonunda savunmada hızı, tekniği ve gücüyle PSV, AZ, AFC Ajax ve FC Barcelona'nın dikkatini çekti. RYAN DONK KULÜP KARİYERİ AZ ALKMAAR WEST BROMWİCH ALBİON CLUB BRUGGE KASIMPAŞA GALATASARAY REAL BETİS RYAN DONK SAKATLANDI MI? SAĞLIK DURUMU NASIL? Spor Toto Süper Lig2in 29. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u ağırladı. Zorlu mücadele Sivasspor'un 2-1 üstünlüğü ile devam ederken sarı-kırmızılılarda şok bir sakatlık yaşandı. Donk sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Luyindama'ya bıraktı. Berkem Temizel Gece Editörü Kimdirsakatlık