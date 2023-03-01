Ryan Edmondson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Edmondson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Edmondson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ryan Edmondson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ryan Edmondson 20 Mayıs 2001 tarihinde York şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Ryan David Edmondson şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ryan Edmondson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ryan Edmondson, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Carlisle United futbol takımında oynamaktadır. Carlisle United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ryan Edmondson'nin Carlisle United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Ryan Edmondson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/ryan_edmondson123/
Ryan Edmondson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ryan Edmondson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
15 Kasım 2017 yılında Leeds U18
1 Temmuz 2018 yılında Leeds U21
31 Temmuz 2020 yılında Aberdeen FC
31 Aralık 2020 yılında Leeds U21
14 Ocak 2021 yılında Northampton
31 Mayıs 2021 yılında Leeds U21
1 Temmuz 2021 yılında Fleetwood
3 Ocak 2022 yılında Leeds U21
4 Ocak 2022 yılında Port Vale
31 Mayıs 2022 yılında Leeds U21
1 Temmuz 2022 yılında Carlisle United
Ryan Edmondson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ryan Edmondson şuan Carlisle United takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?York City, Leeds United
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.