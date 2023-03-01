Ryan Johnson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Johnson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Johnson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Johnson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Johnson 2 Ekim 1996 tarihinde Birmingham şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kuzey İrlanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Ryan Anthony Johnson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Johnson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OmniSports yapmaktadır. Ryan Johnson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stockport County futbol takımında oynamaktadır. Stockport County takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ryan Johnson'nin Stockport County ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Johnson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Johnson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Johnson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Johnson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Stevenage U18

1 Temmuz 2014 yılında Stevenage

14 Temmuz 2017 yılında Boreham Wood

3 Ocak 2018 yılında Stevenage

5 Ocak 2018 yılında Nuneaton

1 Mayıs 2018 yılında Stevenage

1 Temmuz 2018 yılında Kidderminster

1 Ocak 2019 yılında Stevenage

4 Ocak 2019 yılında Kidderminster

29 Eylül 2020 yılında Hartlepool Utd.

1 Temmuz 2021 yılında Port Vale

6 Ocak 2022 yılında Stockport

Ryan Johnson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Johnson şuan Stockport County takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ryan Johnson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

West Bromwich Albion

Kuzey İrlanda U21 takımında 5 numaralı formasıyla 5 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

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