Dün akşam oynanan Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Başakşehir'i deviren Fenerbahçe kupanın sahibi oldu. Sezonu kupayla kapatan yönetim transferde de tarafta müjdeyi verdi. Yaz döneminin ilk transferini gerçekleştiren Sarı Kanarya, Ryan Kent'i kadrosuna kattı. Peki Ryan Kent kimdir, nerelidir? Ryan Kent hangi mevkide oynuyor? Sizler için oyuncunun biyografisini hazırladık.

Ryan Kent Kimdir?

Ryan Kent, 11 Kasım 1996 doğumlu İngiliz futbolcu. Liverpool akademisinden yetişen Kent, Coventry City'deki kiralık döneminin ardından Ocak 2016'da kulüp için ilk kez ilk on birde sahaya çıktı. 2016-17 sezonunu Barnsley'de kiralık olarak geçirdi ve kulübün Sezonun Genç Oyuncusu ödülünü kazandı. 2017'de Alman kulübü Freiburg'da kiralık olarak forma giydikten sonra bir kez daha kiralık olarak Bristol City'ye gitti. Kent, 2018-19 sezonunda kiralık olarak oynadığı Rangers'ta PFA İskoçya Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandıktan sonra Eylül 2019'da İskoç kulübü Rangers'a kalıcı olarak imza attı.

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Ryan Kent Hangi Mevkide Oynuyor?

Oyuncu forvet ve kanat pozisyonunda görev alıyor. 72 cm boyunda ve 65 kilo olan Ryan Kent sağ ayaklıdır.

Ryan Kent Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Rangers'ta forma giyen İngiliz futbolcu Ryan Kent'i transfer ettiğini açıkladı. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda Kent'in açıklamaları yer aldı. Ryan Kent, "Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda, takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapacağım. İlk hedefimiz, önümüzdeki ay oynayacağımız Süper Kupa olacak." ifadelerini kullandı.

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Ryan Kent, Rangers formasıyla bu sezon 44 maça çıktı. Kent, 3 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

Ryan Kent İstatistikleri

Ryan Kent, Rangers formasıyla bu sezon 44 maça çıktı. Kent, 3 gol, 10 asistlik performans sergiledi.