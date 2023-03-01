Ryan Schofield kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Schofield Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Schofield adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Schofield Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Schofield 11 Aralık 1999 tarihinde Huddersfield şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Ryan James Schofield şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Schofield Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMI Sports Management yapmaktadır. Ryan Schofield, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crawley Town futbol takımında oynamaktadır. Crawley Town takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ryan Schofield'nin Crawley Town ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Schofield Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RyanSchofield_

http://www.instagram.com/ryan_james_schofield/

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Ryan Schofield Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Schofield isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ryan Schofield Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Schofield futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Huddersf. U18

8 Nisan 2017 yılında FC United

4 Mayıs 2017 yılında Huddersf. U18

1 Temmuz 2017 yılında Huddersf. U23

8 Ocak 2018 yılında Telford Utd

5 Şubat 2018 yılında Huddersf. U23

10 Ocak 2019 yılında Notts County

31 Mayıs 2019 yılında Huddersf. U23

1 Temmuz 2019 yılında Huddersfield

7 Ocak 2020 yılında Livingston FC

31 Mayıs 2020 yılında Huddersfield

26 Ağustos 2022 yılında Hibernian FC

27 Ocak 2023 yılında Huddersfield

31 Ocak 2023 yılında Crawley Town

31 Mayıs 2023 yılında Huddersfield

Ryan Schofield Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Schofield şuan Crawley Town takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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