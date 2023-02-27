Ryogo Yamasaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryogo Yamasaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryogo Yamasaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryogo Yamasaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryogo Yamasaki 20 Eylül 1992 tarihinde ---, Okayama şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山崎 凌吾 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryogo Yamasaki Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ryogo Yamasaki, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ryogo Yamasaki'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Ryogo Yamasaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryogo Yamasaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryogo Yamasaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryogo Yamasaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2011 yılında Fukuoka Univ.

6 Eylül 2013 yılında Sagan Tosu

31 Ocak 2014 yılında Fukuoka Univ.

25 Mart 2014 yılında Sagan Tosu

31 Ocak 2015 yılında Fukuoka Univ.

1 Şubat 2015 yılında Sagan Tosu

1 Şubat 2016 yılında Tokushima Vort.

31 Ocak 2017 yılında Sagan Tosu

1 Şubat 2017 yılında Tokushima Vort.

16 Temmuz 2018 yılında Shonan Bellmare

5 Ocak 2020 yılında Nagoya Grampus

9 Ocak 2022 yılında Kyoto Sanga

Ryogo Yamasaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryogo Yamasaki şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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