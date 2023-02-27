Ryosuke Kojima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryosuke Kojima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryosuke Kojima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryosuke Kojima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryosuke Kojima 30 Ocak 1997 tarihinde ---, Aichi şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 小島 亨介 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryosuke Kojima Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Ryosuke Kojima, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albirex Niigata futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Ryosuke Kojima'nin Albirex Niigata ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Ryosuke Kojima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryosuke Kojima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryosuke Kojima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryosuke Kojima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2015 yılında Waseda Univ.

1 Şubat 2019 yılında Oita Trinita

1 Şubat 2020 yılında Albirex Niigata

31 Ocak 2022 yılında Oita Trinita

1 Şubat 2022 yılında Albirex Niigata

Ryosuke Kojima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryosuke Kojima şuan Albirex Niigata takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Ryosuke Kojima Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya U23 takımında 1 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya A21 takımında 1 numaralı formasıyla 10 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U18 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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