S-300'ün gizli parçalarını çalarken yakalandı, 14 yıl hapse mahkum edildi

Duruşma, Rusya hükümetinin 'gizli' nitelediği materyallerin bulunması sebebiyle kamuoyuna kapalı yapıldı.

Rus S-300 hava savunma sistemlerinin gizli parçalarını çalmak isterken suçüstü yakalanan Polonya vatandaşı Marian Radzajewski'nin S-300 parçalarını Polonyalı bir tedarikçi için çalmak istediği söyledi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB'nin verilerine göre, önde gelen bir askeri tedarik şirketi, gizli parçaları çalması ve Polonya'ya ihraç etmesi için Radzajewski'yle anlaşma yaptı. Ancak Radzajewski, parçaları çalmaya çalışırken yakalandı.

14 YIL HAPSE CEZASI ALDI

Marian Radzajewski, Moskova'da çıkarıldığı mahkemede casusluk suçları nedeniyle 14 yıl hapse mahkum edildi.