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S-400 toplantısı iptal edildi

Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini teslim almasından sonra Savunma Bakanı yaptığı açıklamada, ''F-35'lerle ilgili duruşumuz değişmedi. S-400 teslimatıyla ilgili bugün basın toplantısı düzenleyeceğiz'' açıklamasında bulunmuştu.

S-400 toplantısı iptal edildi

Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini teslim almasından sonra Savunma Bakanı yaptığı açıklamada, ''F-35'lerle ilgili duruşumuz değişmedi. S-400 teslimatıyla ilgili bugün basın toplantısı düzenleyeceğiz'' açıklamasında bulunmuştu.

BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

Pentagon'dan yapılan yeni açıklamada, basın toplantısının iptal edildiği belirtildi.

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