S-400 toplantısı iptal edildi
Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini teslim almasından sonra Savunma Bakanı yaptığı açıklamada, ''F-35'lerle ilgili duruşumuz değişmedi. S-400 teslimatıyla ilgili bugün basın toplantısı düzenleyeceğiz'' açıklamasında bulunmuştu.
Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini teslim almasından sonra Savunma Bakanı yaptığı açıklamada, ''F-35'lerle ilgili duruşumuz değişmedi. S-400 teslimatıyla ilgili bugün basın toplantısı düzenleyeceğiz'' açıklamasında bulunmuştu.
BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ
Pentagon'dan yapılan yeni açıklamada, basın toplantısının iptal edildiği belirtildi.
HABERE YORUM KAT