S-400 toplantısı iptal edildi Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini teslim almasından sonra Savunma Bakanı yaptığı açıklamada, ''F-35'lerle ilgili duruşumuz değişmedi. S-400 teslimatıyla ilgili bugün basın toplantısı düzenleyeceğiz'' açıklamasında bulunmuştu.

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Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini teslim almasından sonra Savunma Bakanı yaptığı açıklamada, ''F-35'lerle ilgili duruşumuz değişmedi. S-400 teslimatıyla ilgili bugün basın toplantısı düzenleyeceğiz'' açıklamasında bulunmuştu. BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ Pentagon'dan yapılan yeni açıklamada, basın toplantısının iptal edildiği belirtildi. Etiketler : abd, s-400, pentagon



