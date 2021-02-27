S Sport Plus nasıl izlenir, üyelik ücreti ne kadar? S Sport Plus üyeliği nasıl alınır?

Dünyanın en çok izlenen ligi İngiltere Premier Lig, Almanya Ligi, NBA ve birçok spor organizasyonunun yayın haklarını elinden bulunan S Sport'taki söz konusu içerikleri izlemek için aylık ve yıllık olarak abonelik almanız gerekiyor. Bunun için de belli bir ücreti ödemek zorundasınız.

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR, ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

S Sport vatandaşlara aylık ve yıllık olarak iki farklı üyelik seçeneği sunuyor. Aylık paketi almak istiyorsanız aylık 17.99 TL ödemeniz gerekiyor. Eğer yıllık abonelik almak istiyorsanız aylık 13.33 TL ödüyorsunuz. Eğer bu ücreti tek seferde ödemek istiyorsanız 159,99 TL ödeme yapmanız gerekiyor.

S Sport üyesi olduktan sonra akıllı TV, telefon ve bilgisayar üzerinden istediğiniz içeriği izleyebilirsiniz.

S SPORT PLUS ÜYELİĞİ NASIL ALINIR?

S Sport Plus üyeliği almak için ilk olarak önünüze çıkan forumda AD, SOYAD, ŞİFRE, ŞİFRE TEKRARI GİR kutucuklarını doldurun daha sonra Gizlilik Politikası, Kişisel Veriler'in İşlenmesi'ne Dair İzin, Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi seçeneklerini onaylayın.

Daha sonra size sunulan paketlerden birini seçtikten sonra, ödemenizi yapın ve içeriklerinden faydalanın.

Öte yandan ilk ay 9.99 TL ödeme alınıyor. Bunun için promosyon koduna CANELOAVNI yazmanız yetecek. Ayrıca bu kod sürekli değişmektedir.

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