Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: ''Yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim"

Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi'ye açıklamalarda bulunan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, AK Parti ile ittifak olma sorusuna "Bugüne kadar bizim itiraz ettiğimiz bütün hukuksuzlukları ortadan kaldırır, yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi'ye açıklamalarda bulundu.

SEÇİME DOĞRU KARAR VERECEĞİZ

Karamollaoğlu, gelecek seçimde Millet İttifakı'nın içinde yer alıp almayacaklarına ilişkin soruya "Bunu zaman gösterecek. Bu konuya şimdiden girmiyorum ama Millet İttifakı'nın hangi prensiplerle hareket etmesi gerektiğini ve edeceğini görüyorum, seçime doğru biz de nerede yer alacağımızı deklare edeceğiz" yanıtını verdi.

''YANLIŞLARINDAN DÖNERLERSE AK PARTİ İLE İTTİFAK YAPABİLİRİM''

Karamollaoğlu'nun "Diyelim ki şartlar değişti, AKP sizi razı etti, birdenbire Cumhur İttifakı'na girme kararı almanız mümkün mü?" şeklindeki soruya yanıtı da şu oldu:

"(Gülüyor) Beni cumhurbaşkanı adayı ilan ederlerse olabilir. Ben bu konuya girmem de derlerse ki 'Abi gel seni cumhurbaşkanı adayı yapalım', o zaman kavgasız dövüşsüz gireriz. Veya “Başkanlık sistemini değiştirelim” diyebilirler veya bugüne kadar bizim itiraz ettiğimiz bütün hukuksuzlukları ortadan kaldırır, yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim. Dediğim gibi, bunlardan birisinin olması lazım."

Karamollaoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “HDP’nin ciddiye alınması” konusundaki söylemini de “HDP'nin de toplumun geriye kalanını ciddiye alması lazım derim. Yani alınmadığı takdirde ne yapacaklar? Gidip AK Parti'yi mi destekleyecekler, desteklesinler o zaman. Siyasette tehdit olmaz” ifadesiyle değerlendirdi.