Saadettin Özbir kimdir? Saadettin Özbir bulundu mu, öldürüldü mü? Müge Anlı Saadettin Özbir olayı

Şüpheli şekilde ortadan kaybolan Saadettin Özbir nerede? Müge Anlı Saadettin Özbir'in peşinde. Türkiye'den Almanya'ya gideceğini söyleyen Saadettin Özbir'e ne oldu? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

SAADETTİN ÖZBİR KİMDİR?

57 yaşındaki Saadettin Özbir 3 yıl önce Ulviye Özbir ile hayatını birleştirmişti. İddiaya göre Özbir, eşine 'Almanya'ya gidip seni de oraya aldıracağım' dedi.

SAADETTİN ÖZBİR BULUNDU MU, ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Eşini Sabiha Gökçen Havaalanına bıraktığını söyleyen Ulviye hanım, ''Beni 1 aydır aramadı. Telefon numaramı bilmiyor. Adresimi bilip bilmediğini bilmiyorum. Dedektif tutup eşimi bulmak istedim bulamadım'' dedi.

Durumu şüpheli bulan Saadettin Özbir'in yeğeni Doğan Bey, Müge Anlı programına katılarak bildiği her şeyi anlattı.