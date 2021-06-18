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  3. Saadettin Özbir kimdir? Saadettin Özbir bulundu mu, öldürüldü mü? Müge Anlı Saadettin Özbir olayı

Saadettin Özbir kimdir? Saadettin Özbir bulundu mu, öldürüldü mü? Müge Anlı Saadettin Özbir olayı

Almanya'ya gideceğini söyleyen Saadettin Özbir'den yaklışk 1 aydır haber alınamıyor. Türkçe bilmeyen Özbir'e ne oldu, öldürüldü mü? Özbir'in kardeşi Müge Anlı'dan yardım istedi. Saadettin Özbir'in 3 yıllık eşi canlı yayına bağlanarak şok açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar.

Saadettin Özbir kimdir? Saadettin Özbir bulundu mu, öldürüldü mü? Müge Anlı Saadettin Özbir olayı

Şüpheli şekilde ortadan kaybolan Saadettin Özbir nerede? Müge Anlı Saadettin Özbir'in peşinde. Türkiye'den Almanya'ya gideceğini söyleyen Saadettin Özbir'e ne oldu? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

SAADETTİN ÖZBİR KİMDİR?

57 yaşındaki Saadettin Özbir 3 yıl önce Ulviye Özbir ile hayatını birleştirmişti. İddiaya göre Özbir, eşine 'Almanya'ya gidip seni de oraya aldıracağım' dedi.

Saadettin Özbir kimdir? Saadettin Özbir bulundu mu, öldürüldü mü? Müge Anlı Saadettin Özbir olayı

SAADETTİN ÖZBİR BULUNDU MU, ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Eşini Sabiha Gökçen Havaalanına bıraktığını söyleyen Ulviye hanım, ''Beni 1 aydır aramadı. Telefon numaramı bilmiyor. Adresimi bilip bilmediğini bilmiyorum. Dedektif tutup eşimi bulmak istedim bulamadım'' dedi. 

Durumu şüpheli bulan Saadettin Özbir'in yeğeni Doğan Bey, Müge Anlı programına katılarak bildiği her şeyi anlattı. 

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