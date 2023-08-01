Saati 3 milyon 750 bin Euro istiyordu, gerçek bugün ortaya çıktı! Ajdar meğer herkesi kandırmış!

Eğlenceli ve komik şarkılarının yanında sıra dışı davranışlarıyla gündemden düşmek bilmeyen Ajdar, en son geçtiğimiz hafta bir saatlik sahne performansı için bir işletme sahibinden istediği ücretle akılları baştan almıştı. İşletme sahibinin bir saatlik sahne teklifine 3 milyon 750 bin euro talep eden Ajdar'ın ses kaydı sosyal medyada yayınlanmıştı.

Ancak Ajdar'ın gerçekte aldığı ücret ise bugün ortaya çıktı.