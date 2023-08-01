Saati 3 milyon 750 bin Euro istiyordu, gerçek bugün ortaya çıktı! Ajdar meğer herkesi kandırmış!

Son dönemlerde istediği sahne ücretleriyle gündeme gelen ve en son bir işletme sahibinden 3 milyon 750 bin euro isteyen Ajdar, gerçekte aldığı ücret ortaya çıktı. Meğer herkesi kandırmış.

YAYINLAMA
Google News
Saati 3 milyon 750 bin Euro istiyordu, gerçek bugün ortaya çıktı! Ajdar meğer herkesi kandırmış! 1

Eğlenceli ve komik şarkılarının yanında sıra dışı davranışlarıyla gündemden düşmek bilmeyen Ajdar, en son geçtiğimiz hafta bir saatlik sahne performansı için bir işletme sahibinden istediği ücretle akılları baştan almıştı. İşletme sahibinin bir saatlik sahne teklifine 3 milyon 750 bin euro talep eden Ajdar'ın ses kaydı sosyal medyada yayınlanmıştı.

Ancak Ajdar'ın gerçekte aldığı ücret ise bugün ortaya çıktı.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Gülşen yine yaptı yapacağını! Fındık toplarken paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!
Gülşen yine yaptı yapacağını! Fındık toplarken paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!
Saati 3 milyon 750 bin Euro istiyordu, gerçek bugün ortaya çıktı! Ajdar meğer herkesi kandırmış!
Saati 3 milyon 750 bin Euro istiyordu, gerçek bugün ortaya çıktı! Ajdar meğer herkesi kandırmış!
Demet Akalın'ı isyan ettiren olay! Önce hakaret sonra beddua etti
Demet Akalın'ı isyan ettiren olay! Önce hakaret sonra beddua etti
Hastalığı sevenlerini çok üzmüştü! Ufuk Özkan'dan haber geldi, Gerek kalmadı...
Hastalığı sevenlerini çok üzmüştü! Ufuk Özkan'dan haber geldi, Gerek kalmadı...
Çikita Muz'la meşhur olan Popstar Ajdar, bu kez sahne ücretiyle şok etti! Saatlik ücretini duyanlar inanamıyor!
Çikita Muz'la meşhur olan Popstar Ajdar, bu kez sahne ücretiyle şok etti! Saatlik ücretini duyanlar inanamıyor!
Arka Sokaklar 18. sezonuyla bomba bir ismi kadrosuna katarak ekranlara yeniden dönüyor
Arka Sokaklar 18. sezonuyla bomba bir ismi kadrosuna katarak ekranlara yeniden dönüyor
Son Haberler
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten büyük indirim, Ağustos ayı indirimli fiyat listesini yayınladı, İşte o ürünler!
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten büyük indirim, Ağustos ayı indirimli fiyat listesini yayınladı, İşte o ürünler!
Kanlı tekel baskının bir numaralı zanlısının ifadesi ortaya çıktı! Bakın iki kişiyi neden öldürmüş?
Kanlı tekel baskının bir numaralı zanlısının ifadesi ortaya çıktı! Bakın iki kişiyi neden öldürmüş?
Kamuda stratejik girişim! Yapay zeka başvuruya açıldı
Kamuda stratejik girişim! Yapay zeka başvuruya açıldı
Güneş ışınlarındaki büyük tehlikeye dikkat! Cilt kanserine yol açıyor!
Güneş ışınlarındaki büyük tehlikeye dikkat! Cilt kanserine yol açıyor!
Konserde elektrikler kesilince seyirciler öyle birşey yaptı ki... Simge Sağın hüngür hüngür ağladı
Konserde elektrikler kesilince seyirciler öyle birşey yaptı ki... Simge Sağın hüngür hüngür ağladı
Ünlülerin sosyal medya kazançları dudak uçuklatıyor! 100 binler kazanıyorlar!
Ünlülerin sosyal medya kazançları dudak uçuklatıyor! 100 binler kazanıyorlar!
Barbie' çılgınlığına ateş püskürdü! İnsanlık kudurdu dedi! Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli sert konuştu!
Barbie' çılgınlığına ateş püskürdü! İnsanlık kudurdu dedi! Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli sert konuştu!
Çok Okunanlar
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten büyük indirim, Ağustos ayı indirimli fiyat listesini yayınladı, İşte o ürünler!
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten büyük indirim, Ağustos ayı indirimli fiyat listesini yayınladı, İşte o ürünler!
İmamoğlu'ndan 'değişim' yemeği! CHP'nin eski ağır toplarıyla bir araya geldi
İmamoğlu'ndan 'değişim' yemeği! CHP'nin eski ağır toplarıyla bir araya geldi
Ahmet Davutoğlu'ndan siyasi gündemi sarsacak bomba açıklama: "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti"
Ahmet Davutoğlu'ndan siyasi gündemi sarsacak bomba açıklama: "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti"
1 Ağustos Salı Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
1 Ağustos Salı Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Süper mini etek giydi! Olay oldu! Aleyna Tilki'nin Annesi çok konuşuldu!
Süper mini etek giydi! Olay oldu! Aleyna Tilki'nin Annesi çok konuşuldu!
İrem Derici'nin tüm konserleri iptal! Aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı!
İrem Derici'nin tüm konserleri iptal! Aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı!
Çarşaflı genç kıza sözlü saldırıda bulunan kadına bir tepki de Bergüzel Korel’den: Bende sizden tiksiniyorum
Çarşaflı genç kıza sözlü saldırıda bulunan kadına bir tepki de Bergüzel Korel’den: Bende sizden tiksiniyorum
Yorumlananlar
Ankara İl Müftüsü'nün eşek etti fetvası sosyal medyayı ayağı kaldırdı! "Hoca efendi ne diyorsun sen ya"
Ankara İl Müftüsü'nün eşek etti fetvası sosyal medyayı ayağı kaldırdı! "Hoca efendi ne diyorsun sen ya"
Özgür Özel ağzından baklayı çıkardı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması!
Özgür Özel ağzından baklayı çıkardı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması!
Kılıçdaroğlu'nu öfkelendiren oylama sonucu! 5 oylamadan 3'ünde kaybetti!
Kılıçdaroğlu'nu öfkelendiren oylama sonucu! 5 oylamadan 3'ünde kaybetti!
Son dakika Zam Haberleri: Akaryakıt fiyatları zamma doymadı! Bu gece dev bir zam daha geliyor!
Son dakika Zam Haberleri: Akaryakıt fiyatları zamma doymadı! Bu gece dev bir zam daha geliyor!