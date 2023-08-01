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Saati 3 milyon 750 bin Euro istiyordu, gerçek bugün ortaya çıktı! Ajdar meğer herkesi kandırmış!
Son dönemlerde istediği sahne ücretleriyle gündeme gelen ve en son bir işletme sahibinden 3 milyon 750 bin euro isteyen Ajdar, gerçekte aldığı ücret ortaya çıktı. Meğer herkesi kandırmış.
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