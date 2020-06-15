Üniversite eğitimi almak için çok sayıda öğrencinin gireceği YKS sınavı 27 Haziran Cumartesi-28 Haziran Pazar günü yapılacak. ÖSYM, YKS'ye giren kişilerin sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Bu açıklama sonrası ÖSYM'nin web sitesine erişim sağlanamadı. ÖSYM'nin web sitesi çöktü. Peki ÖSYM sitesi düzeldi mi? ÖSYM YKS öğrenci giriş belgesi sorgulama ekranı açılıyor mu? Ayrıntılar haberimizde...

ÖSYM SİTESİ DÜZELDİ Mİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YKS ile ilgili açıklamada bulundu. Bu yıl 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü yapılacak olan sınav için giriş belgeleri erişime açıldı. Yapılan açıklama sonrası site çöktü. Bir süre ÖSYM YKS öğrenci giriş belgesi sorgulama ekranına da erişim sağlanamadı. ÖSYM'nin internet adresindeki sorun düzeldi. Şu an YKS öğrenci giriş belgesi sorgulama ekranı açılıyor.

YKS adayları sınava giriş belgelerine ais.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

YKS NE ZAMAN YAPILACAK 2020 ?

2020-YKS Başkanlığımızca 27 - 28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktır.2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr/ adresinden yayımlanmıştır.

YKS ALAN SINAVLARININ TARİHLERİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre sınavların yapılacakları tarihler şöyle;YKS Temel Yeterlilik Sınavı 27 Haziran 2020 10:15 - 165 dakikaYKS Alan Yeterlilik Testi 28 Haziran 2020 10:15- 165 dakikaYKS Yabancı Dil Testi 28 Haziran 2020 - 15:45 - 180 dakika Kaynak: YKS ne zaman yapılacak 2020 ? Sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Hangi konular var?

SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN EŞYALAR NELERDİR?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;-Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,– Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,– Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

– Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,– Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,– İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, bu kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIKDURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.). Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle aranacak olup, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.ÖSYM gerekli gördüğü takdirde sınav günü sınav binalarında sinyal kesici kullanabilecektir. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Görevlilerin tutanakları yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde delil olarak kullanılacaktır. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan sınav uygulamalarına ilişkin güvenlik tedbirlerine uymak zorundadır.