Saatlerdir hizmet vermeyen Akbank'tan yeni açıklama! Vatandaşlardan özür dilendi

Akbank'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Hizmetlerimizdeki kesintileri gidermek için yoğun çalışmalarını teknolojik iş ortaklarımızı beraber aralıksız sürdürüyoruz. Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Süreçten etkilenen başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan özür dileriz" ifadelerine yer verildi.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Öte yandan vatandaşlar 24 saatten fazladır, Akbank'ta işlem yapamıyor. Vatandaşlar sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımlarla tepkilerini dile getirdiler.

NE OLMUŞTU?

Akbank'ın mobil uygulaması ve internet sitesine erişim sorunu yaşanmış, vatandaşlar pos cihazı ve ATM'lerde kartlarını kullanamamıştı. Milyonlarca kişi bu konuda mağdur olurken kankanın internet sitesinden yapılan açıklamada," 06.07.2021 tarihinde başlayan ve devam eden bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak; Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir." denildi.

Açıklamanın devamında, "Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir." ifadesine yer verildi.

"Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır." denilen açıklamada," Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır. Gelişmelere paralel olarak ilave önlemler alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan bankanın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise siber saldırı iddiaları yalanlanırken şu ifadelere yer verilmişti:

"Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz"