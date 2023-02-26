Saba Kvetenadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saba Kvetenadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saba Kvetenadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saba Kvetenadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saba Kvetenadze 9 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da საბა კვეტენაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saba Kvetenadze Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Merani Martvili futbol takımında oynamaktadır. Merani Martvili takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Saba Kvetenadze'nin Merani Martvili ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saba Kvetenadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saba Kvetenadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saba Kvetenadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saba Kvetenadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2022 yılında FC Samtredia

1 Şubat 2023 yılında Merani Martvili

Saba Kvetenadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saba Kvetenadze şuan Merani Martvili takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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