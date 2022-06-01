Sabahın Sultanı Seda Sayan'da skandal görüntüler! Kadına şiddet uygulanırken Seda Sayan'ın umursamaz tavırları hayrete düşürdü!

Star TV'de hafta içi her gün yayınlanan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında kadına şiddet olayı yaşandı. Programa konuk olan Murat ve Havvanur ikilisi arasında tartışma yaşandı. Murat, Havvanur'a tokat attıktan sonra yayın devam etti.

Olayın hemen ardından Murat, bir daha canlı yayında görülmezken Havvanur konuşmasını sürdürdü.

Olaylar yaşanırken kenarda seyreden Seda Sayan'ın şiddet olayından sonra hiçbir şey olmamış gibi programa devam etmesi izleyenleri hayrete düşürdü.