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  3. Sabahın Sultanı Seda Sayan'da skandal görüntüler! Kadına şiddet uygulanırken Seda Sayan'ın umursamaz tavırları hayrete düşürdü!

Sabahın Sultanı Seda Sayan'da skandal görüntüler! Kadına şiddet uygulanırken Seda Sayan'ın umursamaz tavırları hayrete düşürdü!

'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında kadına şiddet uygulandı. Olay esnasında kameraların gösterdiği Seda Sayan'ın kenardan olayı izlemedi sosyal medyada tepki çekti.

Star TV'de hafta içi her gün yayınlanan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında kadına şiddet olayı yaşandı. Programa konuk olan Murat ve Havvanur ikilisi arasında tartışma yaşandı. Murat, Havvanur'a tokat attıktan sonra yayın devam etti.

Sabahın Sultanı Seda Sayan'da skandal görüntüler! Kadına şiddet uygulanırken Seda Sayan'ın umursamaz tavırları hayrete düşürdü!

Olayın hemen ardından Murat, bir daha canlı yayında görülmezken Havvanur konuşmasını sürdürdü.

Sabahın Sultanı Seda Sayan'da skandal görüntüler! Kadına şiddet uygulanırken Seda Sayan'ın umursamaz tavırları hayrete düşürdü!

Olaylar yaşanırken kenarda seyreden Seda Sayan'ın şiddet olayından sonra hiçbir şey olmamış gibi programa devam etmesi izleyenleri hayrete düşürdü.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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