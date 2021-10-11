Sabahın Sultanı'nda izleyici ilginç anlara şahit oldu! Seda Sayan canlı yayında yatağa girdi

Star TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Aldatan erkeğin kendisini ele veren davranışlarının anlatıldığı programda seyirci ilginç anlara tanık oldu.

Programa uzman olarak katılan Canten Kaya, stüdyoya getirilen yatakta örnekler sergilerken yatağa ilk olarak Seda Sayan girdi.

ROLE KAPTIRDILAR

Karı-koca gibi konuşmaya başlayan ikilinin uzun sürren yata konuşması sırasında rollerine kendilerini fazlasıyla kaptırdıkları da izleyicinin gözünden kaçmadı.

İkilinin bu anları ise kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.