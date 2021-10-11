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  3. Sabahın Sultanı'nda izleyici ilginç anlara şahit oldu! Seda Sayan canlı yayında yatağa girdi

Sabahın Sultanı'nda izleyici ilginç anlara şahit oldu! Seda Sayan canlı yayında yatağa girdi

Hafta içi her gün Star TV'de izleyici karşısına çıkan Sabahın Sultanı Seda Sayan'da seyirciler ilginç anlara şahit oldu. Aldatan erkeği konu alan programda Seda Sayan konunun uzmanı ile birlikte yatağa girdi.

Star TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Aldatan erkeğin kendisini ele veren davranışlarının anlatıldığı programda seyirci ilginç anlara tanık oldu. 

Programa uzman olarak katılan Canten Kaya, stüdyoya getirilen yatakta örnekler sergilerken yatağa ilk olarak Seda Sayan girdi.

Sabahın Sultanı'nda izleyici ilginç anlara şahit oldu! Seda Sayan canlı yayında yatağa girdi

ROLE KAPTIRDILAR

Karı-koca gibi konuşmaya başlayan ikilinin uzun sürren yata konuşması sırasında rollerine kendilerini fazlasıyla kaptırdıkları da  izleyicinin gözünden kaçmadı.

İkilinin bu anları ise kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Sabahın Sultanı'nda izleyici ilginç anlara şahit oldu! Seda Sayan canlı yayında yatağa girdi

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