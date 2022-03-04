Şaban ayını ibadetle geçirmek isteyen ve dini vazifelerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, diyanetten gelen bilgileri merak ediyor. Bizler de haberimizde Şaban ayında yapılacak ibadetler nelerdir 2022? Diyanet'e göre Şaban ayında okunması gereken dualar nelerdir 2022? Hangi ibadetler yapılır? sorularının yanıtlarına yer verdik...

ŞABAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR 2022?

Mübarek 3 ayların ikincisi olan ve Berat Kandili'nin de idrak edilecek olduğu Şaban ayında yapılacak ibadetler arasında ilk olarak oruç tutmak geliyor. Sebebi ise, Hz. Ayşe validemiz 'Peygamberimiz Şaban ayında bazen o kadar oruç tutarlardı ki biz Peygamber Şaban ayının tamamını oruçlu geçirecek zannederdik. Bazen de bu kadar tutmazlardı' demesidir. Bununla birlikte alimler Şaban ayını oruçla karşılamanın oldukça hayırlı olduğunun vurgusunu yapmaktadır.

Şâban ayı, diğer aylara göre (Ramazan hariç) yapılan her amelin ve ibadetin sevabının üç yüz kattan fazla olmasıyla bilinir. Bu sebeple, Ramazan'da yapılan tüm ibadetler Şaban ayı için de geçerlidir. Bu ay içerisinde verilen sadaka, edilen yardım, icraata dökülmese bile içinizden geçirdiğiniz iyi düşünceler ve planlar, namaz kılmak, kuran okumak, zikir çekmek ve sünnetler gibi ibadetler kat ve kat daha sevap içerir.

Bu ayda çekilecek olan zikirler de vardır;

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi’l-Latîf Celle şanüh.

Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi’r-Razzâk Celle şanüh.

Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi’l-Azîz Celle şanüh

Şaban ayının 1. günü ile 10. günü çekilecek tesbih: Ya Latif Celle Şanühü

Şaban ayının 11. günü ile 20. günü çekilecek tesbih: ya Rezzak Celle Şanühü

Şaban ayının 21. günü ile 30. günü çekilecek tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

Ayrıca Şaban ayının ilk 10 gününde 100 defa "Ya Latîf"

Şaban ayının ikinci 10 gününde 100 defa "Ya Azîz"

Şaban ayının üçüncü 10 gününde 100 defa "Ya Rezzâg" tesbihlerinin çekilmesinin sevabının büyük olduğuna inanılıyor.

DİYANET'E GÖRE ŞABAN AYINDA OKUNMASI GEREKEN DUALAR NELERDİR 2022? HANGİ İBADETLER YAPILIR?

“La ilahe illallahu vela na’büdü illa iyyahü muhlisiyne lehüddiyne ve lev kerihel kafirun”

Anlamı:

"Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Biz ancak O’na ibadet ederiz. Kafirler istemese de biz itaatimizi sırf O’na tahsis ederiz."

Her kim şaban ayında yukarıdaki Zikri Şerifi derse, Allah-u Teâlâ ona bin senelik ibadet yazar. Bin senelik günahı af olur.

1 kere söylenecek salavat ( Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedinis-sâbikı lilhalkı nûruhü ve rahmetün lil’âlemîne zuhûrühü adede men medâ min halkıke vemen bekıye vemen se’ıde minhüm vemen şekıye salâten testağrikul-adde vetühîtu bilhaddi salâten lâ gâyete lehâ velâ müntehâ velenkıdâe salâten dâimeten bidevâmike ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslîmen misle zâlik )

) Şaban-ı Şerif ayı girdiği zaman her gün en az 100 kere Kevser Suresi okumak efdâldir.

Şaban-ı Şerifte aşağıdaki zikredilen Salavatı bir kere okuyana 10000 salavat sevabı yazılır. Salavat-ı Suğra; (Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedinis-sâbikı lilhalkı nûruhü ve rahmetün lil’âlemîne zuhûrühü adede men medâ min halkıke vemen bekıye vemen se’ıde minhüm vemen şekıye salâten testağrikul-adde vetühîtu bilhaddi salâten lâ gâyete lehâ velâ müntehâ velenkıdâe salâten dâimeten bidevâmike ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslîmen misle zâlik.)

Manası: "Allahım. Nuru yaratılanlardan önce olan Efendimiz Muhammed (SAV) e salat eyle. O, alemlere rahmettir. Ona daha önce yarattıklarının, daha sonra yaratacakların içlerinde said olanların, şaki olanların sayısınca salat eyle. Tüm sınırları aşıp kuşatan bir salat olsun bu. Sınırları olmayan, müntehası bulunmayan, bitip tükenmeyen ve senin devamınla daim bir salat eyle."