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  3. Şaban Sevinç'in "Sana gazetecilik öğretiyorum" sözü Nedim Şener'i çileden çıkardı: "Sana o lafları yediririm, haddini aşma"

Şaban Sevinç'in "Sana gazetecilik öğretiyorum" sözü Nedim Şener'i çileden çıkardı: "Sana o lafları yediririm, haddini aşma"

Gazeteci Nedim Şener ve Şaban Sevinç arasında canlı yayında gerginlik yaşandı. Şaban Sevinç'in "Sana gazetecilik öğretiyorum" sözlerine sinirlenen Nedim Şener," O sözleri sana yediririm, haddini aşma" yanıtını verdi.

Haber Global'de siyaset gündeminin değerlendirildiği programa gazeteciler Nedim Şener ile Şaban Sevinç arasında yaşanan tartışma damga vurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemleri sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in verdiği gündem olan İmralı polemiği hakkında yorum yapan Şaban Sevinç, bir AK Partilinin Alman medya kuruluşu DW'ye yaptığı açıklamalar üzerinden iktidarın İmralı ile iş birliği yaptığını iddia etti.

Söz konusu iddiayı gülünç bulan gazeteci Nedim Şener, isim verilmeden bir haber yazılamayacağını belirtirken Sevinç ısrarla yazılabileceğini dile getirdi. Şener, DW'nin hükümet aleyhine haberler yaptığını anımsatarak," Bu operasyonel gazetecilik" değerlendirmesinde bulundu. 

HABER YAZMA TARTIŞMASINA GİRDİLER

  İkili arasında yaşanan diyalog ilerleyince Sevinç, Şener'e dönerek, "Nedim Şener haber nasıl yazılır? Kaynağı belirtilmeyen haber nasıl yazılır?" sorularını yöneltti. Cevap veren Nedim Şener," Böyle bir haber yazılmaz" ifadesini kullandı.

Şaban Sevinç'in Sana gazetecilik öğretiyorum sözü Nedim Şener'i çileden çıkardı: Sana o lafları yediririm, haddini aşma

"SANA GAZETECİLİK ÖĞRETİYORUM"

Sevinç, ısrarla haberin yazılacağını vurgulayınca Şener, "Ben de CHP'li bir kaynak diye yazarım o zaman" diye cevap verdi. Sevinç, konuştuğu sırada Nedim Şener'in araya girme girişimlerinin ardından "Sana bak gazetecilik öğretiyorum" sözlerini kullandı.

Şaban Sevinç'in Sana gazetecilik öğretiyorum sözü Nedim Şener'i çileden çıkardı: Sana o lafları yediririm, haddini aşma

"O SÖZLERİ SANA YEDİRİRİM"

Bu ifadelere kızan Şener, " Beylik laflar etme. Boyunu aşan laflar etme. Sen kim, bana gazetecilik öğretmek kim? 'Gazetecilik öğreteceğim' lafını sana yediririm. O sözleri sana yediririm. Öyle laflar konuşma. Haddini aşma" diye konuştu. Şaban Sevinç ise," Hiç bir şey yediremezsin." yanıtını verdi. 

 

Tayfun Altuntaş
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