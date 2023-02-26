Saber Hardani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saber Hardani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saber Hardani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saber Hardani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saber Hardani 27 Ekim 1996 tarihinde Bahmaei şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da صابر حردانی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saber Hardani Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini I.SM yapmaktadır. Saber Hardani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nassaji Mazandaran futbol takımında oynamaktadır. FC Nassaji Mazandaran takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Saber Hardani'nin FC Nassaji Mazandaran ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saber Hardani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saber Hardani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saber Hardani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saber Hardani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Foolad FC U21

1 Temmuz 2016 yılında Foolad

14 Şubat 2022 yılında FC Nassaji M.

Saber Hardani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saber Hardani şuan FC Nassaji Mazandaran takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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