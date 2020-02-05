Sabiha Gökçen'de bir uçak pistten çıktı! İşte kaza görüntüleri...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait bir uçak pistten çıktı. Gelen ilk görüntülerde uçağın üç parçaya bölündüğü görülüyor. İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın kazası sonrası çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul-İzmir seferini yapan Boeing 738 tipi bir uçak sert iniş yaptıktan sonra pistten çıktı. İçinde 177 yolcu bulunan uçak pistten çıkarak alev aldı. Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre yaşanan kazada can kaybı yaşanmadı

KAZAYA İLİŞKİN İLK GÖRÜNTÜLER

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus'a ait uçağın iniş sırasında meydana gelen kazaya ilişkin ilk görüntüler yayınlandı.

ULAŞTIRMA BAKANI CAHİT TURHAN'DAN KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, yaptığı açıklamada "Uçakta 175+2 yolcumuz var. Yaralı olan yolcular var, can kaybı yok. Tahliye sürüyor. Olay yerine 31 adet 112 ambulansı görevlendirildi. Yaralılar olduğu değerlendiriliyor." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkması ile ilgili soruşturma başlattı.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Vali Ali Yerlikaya "İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı,Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.