Sabiha Gökçen'deki kuş sürüsü uçuşlara engel oldu! Uçaklar İstanbul Havalimanı'na inmek zorunda kaldı!
Bugün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar kuş sürüsü engeliyle karşılaştı. Sürü nedeniyle inişi gerçekleştiremeyen uçaklar havada bir süre tur attı. Ancak kuş sürüsü dağılmayınca zorunlu olarak İstanbul Havalimanı'na iniş yapıldı.
Sabiha Gökçen Havalimanı etrafında bulunan kuş sürüsü uçuşlara engel oldu. Sürü nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen 5 uçak, öne havada bir süre tur attı. Ancak kuş sürüsünün bir türlü dağılmayışı nedeniyle uçaklar İstanbul Havalimaı'na yönelmek zorunda kaldı.
YENİDEN KALKIŞA GEÇECEKLER
Aralarında Bodrum, Barcelona, Prag gibi uçuşların da bulunduğu belirtilen uçaklar zorunlu olarak İstanbul Havalimanı'na yöneldi.
Herhangi bir problem yaşamadan İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçakların, kuş sürüsünü dağılmasıyla birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için yeniden havalanacağı ifade edildi.