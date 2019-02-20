Survivor'ın merakla beklenen kadın yarışmacısı belli oldu. Acun Ilıcalı bu senenin bombasını patlattı. Sabriye Şengül yeniden Survivor parkurlarında ter dökecek. Sabriye Şengül kimdiri? Sabirye Şengül Survivor'a mı katılıyor?

Survivor Sabriye Şengül yeniden Survivor'a katıldı. Yunanistan ekibi kadın yarışmacı belli olmuştu. Şimdi de Türkiye bir transfer yaptı. Yusuf'u tanıyan Sabriye programa dahil oldu.

ADEM İLE GÖRÜŞMÜYORUZ

Survivor'a katıldığı sezonda Adem Kılıçcı çok yakın olan Sabriye, Adem'le görüşmediğini ve ona başarılar dileyerek geçiştirdi. Adem ve Sabriye neden arası açıldı ne oldu merak ediliyor.

SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?

Sabriye Şengül 1988 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Spora hentbol oynayarak başladı. 2006'da ise boksa başladı. Türkiye şampiyonlukları, uluslararası boks şampiyonluğu ve K1 Dünya Karması şampiyonluğu kazandı. 23 Nisan 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıktı ve Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.

2006 yılında boksla tanışan Sabriye Şengül, ilk olarak hentbolla kariyerine başladı daha sonra kickboks'a yöneldi. Boksa başladıktan yaklaşık 6 ay sonra 54 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Sabriye Şengül, ailesinden bir süre boks yaptığını sakladı. Fakat şampiyon olduktan sonra gazetelerde haberi çıkınca ailesine söylemek zorunda kaldı. Ailesi ilk başlarda istemese bile zamanda en büyük destekçileri oldular. Boks ve Kickboks'ta 3 kez Türkiye şampiyonluğu elde eden Sabriye Şengül'ün K1 Dünya Karması ve Uluslararası boks şampiyonluğu bulunmaktadır. Tv8'de yayınlanan sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstelendiği Survivor 2017 yarışmacılarındandır.

Verdiği röportajlarda her fırsatta sporun hayatındaki önemini anlatan Sabriye Şengül, spor hayatını şu sözlerle anlatıyor: “Önceleri hentbol oynuyordum. Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapım var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapımdan dolayı sertleştiğim oldu. Hocalarım, ‘Sabriye hentbolcular bize lazım. Sen boks ile uğraş' deyince neden olmasın dedim. Boksta ve Kickboskta 3 Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası boks şampiyonluğum ve K1 Dünya Karması şampiyonluğum bulunuyor.”