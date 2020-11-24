Saç dökülmesine dur diyecek mucizevi besinler! Dökülmeyi önlediği gibi saçları da gürleştiriyor Kadın erkek gözetmeksizin yaşanılan en büyük sorunlardan biride saç dökülmesidir. Saç dökülmesine etki eden bir çok faktör bulunmaktadır. Sinüzit, enfeksiyon, bağırsak paraziti saç dökülmesini tetiklerken B12, magnezyum, çinko ve demir eksikliği de saç dökülmesine neden olur. Peki saç dökülmesini önleyecek besinler nel

1 21 Uzmanlar tarafından çevresel faktörler, stres, yorgunluk, vitamin ve mineral eksiklikleri, yetersiz beslenme, kullanılan bazı ilaçlar, genetik yatkınlık, saça uygulanan kozmetik ürünler, duygusal travmalar, tiroid bezi hastalıkları, ağır diyetler, ergenlik, hamilelik ve menopoz gibi hormonal değişimlerin saç dökülmelerinin başlıca nedenleri arasında yer aldığını belirtirken, yemekten hemen sonra içilen çay ve kahvenin besinlerden alınan demirin emilimini bozduğu için saç dökülmesine yol açtığını savunuyor.