Sacremento Kings, Lakers'ı 14 sayı farkla devirdi!

Koronavirüs dolayısıyla ertelenen NBA, yeniden izleyicileriyle buluştu. Gecenin önemli maçlarından birinde Sacremento Kings, Los Angeles Lakers'ı 122-136 yendi.

NBA'de normal sezon heyecanı oynanan 7 maçla devam etti.

Batı Konferansı'nda play-off iddiasını sürdüren takımların sahaya çıktığı günde Phoenix Suns, Dallas Mavericks'i 128-102 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Phoenix Suns, Bubble'da oynadığı 8 maçı da kazanmış oldu. Ancak Portland Trail Blazers ve Memphis Grizzlies de maçlarından galibiyetle ayrılınca Phoenix'in play-off şansı kalmadı.

Phoenix'te 27 sayı kaydeden Devin Booker, karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Dallas'ta ise Boban Marjanovic 18 sayı ve 20 ribaunt ile oynadı.

DAMIAN LILLARD 42 SAYI ATTI

Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Portland Trail Blazers, Brooklyn Nets'i 134-133 mağlup ederek normal sezonu sekizinci sırada bitirmeyi garantiledi.

Portland'ın yıldızı Damian Lillard karşılaşmayı 42 sayı ve 12 asistle tamamladı.

Maçta Brooklyn'e galibiyeti getirebilecek son hücumu değerlendiremeyen Caris LeVert ise 37 sayı, 6 ribaunt ve 9 asist kaydetti.

GECENİN DİĞER SONUÇLARI

Boston Celtics 90-96 Washington Wizards

Los Angeles Lakers 122-136 Sacramento Kings

Utah Jazz 118-112 San Antonio Spurs

Orlando Magic 133-127 New Orleans Pelicans