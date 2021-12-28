Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan, reytingleri Çarşamba akşamları alt üst eden Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sahnelerde, dizinin pek de sevilmeyen çocuğu Ali'nin hastaneye götürüldüğü ve korku dolu anların yaşandığı görüldü. Bunun hemen ardından "Sadakatsiz Ali ölecek mi? Sadakatsiz Ali'si Alp Akar diziden ayrılıyor mu?" soruları merak konusu oldu.

SADAKATSİZ ALİ ÖLECEK Mİ? SADAKATSİZ ALİ'Sİ ALP AKAR DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Dizinin 45. bölümünün fragmanı yayınlandı. Asya ve Volkan'ın oğulları Ali'nin hastaneye apar topar götürülmesi, anne ve babasının yüzündeki korku ifadeleri seyircide büyük merak uyandırdı. Ali'nin kalbinin atmaması ve sağlık cihazlarından gelen sesler izleyicide "Ali ölecek mi?" sorusuna yanıt arattı.

Diziden veya oyunculardan konuya ilişkin resmi açıklama gelmedi. Durumun doğruluk payı olsa dahi bölüm yayınlanmadan oyuncunun duyurması pek ihtimal değil.

Sadakatsiz'in yeni bölümünde merak edilen sorular yanıt bulacaktır. İyi seyirler...