Sadakatsiz dizisinden hayranlarını üzecek haber: Sezon finali tarihi belli oldu!

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi başarılı isimlerin yer aldığı fenomen dizi Sadaktsiz'in sezon finali tarihi belli oldu. Kanal ve yapım ekibi tarafından alınana karara göre sevilen dizi yaklaşık 4 bölüm sonra sezon finali yapacak.

SADAKATSİZ'DE SEZON FİNALİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

BBC yapım imzası taşıyan Doctor Foster’dan uyarlanan dizi, Sadakatsiz bu sezoun en çok ilgi çeken dizilerinin başında yer aldı. Şimdiye kadar 28 bölüm yayınlanan fenomen dizi için flaş bir karar alındı. Yapım ekibi tarafından açıklanan karara göre Sadakatsiz dizisinin 32. bölümü ile birlikte sezon finali yapacağı belirtildi. Dizinin sıkı takipçileri bu kadar erken ara vermesine üzülürken, Sadakatsiz'in bu sezonu bir aksilik olmaz ise 2 Haziran Çarşamba tarihinde sezonu kapatması bekleniyor.

Öte yandan eylül ayı itibari ile Sadakatsiz dizisinin 33. bölümü ile ikinci sezonuna kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.

KORONAVİRÜS SETİ ESİR ALMIŞTI

Sevilen yapım pandemi döneminden epeyce etkilendi. Özellikle dizinin başrollerinden Derin ve Ali karakterine hayat veren Melis Sezen ile Alp Akar'ın testlerinin pozitif çıkması sete ara verdirdi. Ayrıca dizinin sevilen karakterlerinden olan Haluk'u canlandıran Burak Sergen'in entübe edilmesi ve tekrar sağlığına kavuşması ise dizi ekibini ve hayranlarını epey bir üzmüştü. Sergen'in sağlık durumuna ilişkin son açıklama oğlundan geldi. Yaklaşık 2 haftadır hastanede yatıyor. Usta oyuncunun entübeden çıkartıldığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği açıklanmıştı.