Sadakatsiz oyuncuları diziden domino taşı gibi art arda gidiyor! Ali İl ve Yeliz Kuvancı'dan sonra sıra Burak Sergen'e geldi​​​​​​​

Sadakatsiz'de peş peşe ayrılıklar! Ali İl ve Yeliz Kuvancı'dan sonra Burak Sergen de kadrodan çıkıyor.

Kanal'nin ilk çıktığı andan beri heyecanla ve merakla takip edilen Sadakatsiz dizisi sezon sonunda final yapacacak. Ali İl ve Yeliz Kuvancı'nın ardından Burak Sergen'in de diziye veda edeceği öğrenildi. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Berkay Ateş ve Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz dizisi, yeni bölümleriyle ekranda yer almaya devam ediyor.

SADAKATSİZ SEZON SONUNDA FİNAL YAPIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın Instagram hesabından yayınladığı habere göre, Sadakatsiz dizisi sezon sonunda final yapacak. Reytinglerde iyi bir seviyeye ulaşan dizinin final yapma nedeni ise senaryonun tamamlanmasıdır.

BURAK SERGEN DİZİDEN AYRILIYOR

Ali İl ve Yeliz Kuvancı, hikayeleri bittiği için diziden ayrıldı. Öte yandan dizide Haluk karakterine hayat veren usta oyuncu Burak Sergen'in de yakında projeye veda edeceği açıklandı.

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YELİZ KUVANCI KİMDİR?

Yeliz Kuvancı, 28 Şubat 1987 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Aslen Ankara'lıdır. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.2010 yılında, Öyle Bir Geçer Zaman ki’de canlandırdığı İnci adındaki müzik öğretmeni karakteriyle ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir. 2011-2012 sezonunda Seni Bana Yazmışlar adlı komedi dizisinde yer aldı. Başrollerini Cemal Hünal, Ali İl ve Dilşad Çelebi ile paylaşan Kuvancı, Zeynep karakterini canlandırdı. Ardından Böyle Bitmesin adlı dizide oyunculuğa devam eden Kuvancı, Kocamın Ailesi dizisinde Güneş ve Hangimiz Sevmedik adlı dizide Itır karakterlerini canlandırdı. 2020 yılında ise Tutunamayanlar dizisinde Ayşe karakterine hayat verdi.

Yeliz Kuvancı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (İnci) (TV Dizisi)2011 – Seni Bana Yazmışlar (Zeynep) (TV Dizisi)2012 – Böyle Bitmesin (Nazlı) (TV Dizisi)2014 – Kocamın Ailesi (Güneş) (TV Dizisi)2016 – Hangimiz Sevmedik (Itır) (TV Dizisi)2020 – Tutunamayanlar (Ayşe) (TV Dizisi)2021-- Sadakatsiz (Bahar) (TV Dizisi).

ALİ İL KİMDİR?

Ali İl, 16 Kasım 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İ.Ü. Konservatuvar Tiyatro mezunudur. Böyle Bitmesin dizisinde Atilla'yı canlandıran İl, 2015 yılının Ocak ayında başlayan Poyraz Karayel dizisinde Sadrettin rolünü canlandırdı. 2020 yılına Aşk 101'de Tuncay, 2021'da Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz dizisinde Melih karakterlerini canlandırdı.