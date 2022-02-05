Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıEfkârıumumiye ne demek, TDK'ya göre Efkârıumumiye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?5 Şubat 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?Kimse bunu beklemiyordu! CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Habertürk spikeri Mehtap Özkan ile evlendiTESK Başkanı Palandöken, esnafın yaşadığı zorlukları anlattı, yetkililere seslendi: Elektrik faturaları ödenemez hale geldi, zamlar geri alınmalıSadakatsiz oyuncuları diziden domino taşı gibi art arda gidiyor! Ali İl ve Yeliz Kuvancı'dan sonra sıra Burak Sergen'e geldiFak ne demek, TDK'ya göre Fak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ankara Keçiörengücü – Yılport Samsunspor maçı canlı izle | Keçiörengücü - Samsunspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiMetal Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıTuzlaspor– Balıkesirspor maçı canlı izle | Tuzlaspor– Balıkesirspor maçı TRT AVAZ canlı yayın izle linki
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Sadakatsiz oyuncuları diziden domino taşı gibi art arda gidiyor! Ali İl ve Yeliz Kuvancı'dan sonra sıra Burak Sergen'e geldi

Sadakatsiz oyuncuları diziden domino taşı gibi art arda gidiyor! Ali İl ve Yeliz Kuvancı'dan sonra sıra Burak Sergen'e geldi

Ekranlarda yayınlandığı ilk tarihten itibaren soluksuz izlenen Sadakatsiz dizisi final yapmaya hazırlanıyor. Dizinin sevilen oyuncularından Ali İl ve Yeliz Kuvancı'nın ardından Burak Sergen'in de diziye veda edeceği öğrenildi.

Sadakatsiz oyuncuları diziden domino taşı gibi art arda gidiyor! Ali İl ve Yeliz Kuvancı'dan sonra sıra Burak Sergen'e geldi

Sadakatsiz'de peş peşe ayrılıklar! Ali İl ve Yeliz Kuvancı'dan sonra Burak Sergen de kadrodan çıkıyor.

Kanal'nin ilk çıktığı andan beri heyecanla ve merakla takip edilen Sadakatsiz dizisi sezon sonunda final yapacacak. Ali İl ve Yeliz Kuvancı'nın ardından Burak Sergen'in de diziye veda edeceği öğrenildi. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Berkay Ateş ve Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz dizisi, yeni bölümleriyle ekranda yer almaya devam ediyor.

Sadakatsiz oyuncuları diziden domino taşı gibi art arda gidiyor! Ali İl ve Yeliz Kuvancı'dan sonra sıra Burak Sergen'e geldi

SADAKATSİZ SEZON SONUNDA FİNAL YAPIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın Instagram hesabından yayınladığı habere göre, Sadakatsiz dizisi sezon sonunda final yapacak. Reytinglerde iyi bir seviyeye ulaşan dizinin final yapma nedeni ise senaryonun tamamlanmasıdır.

Sadakatsiz oyuncuları diziden domino taşı gibi art arda gidiyor! Ali İl ve Yeliz Kuvancı'dan sonra sıra Burak Sergen'e geldi

BURAK SERGEN DİZİDEN AYRILIYOR

Ali İl ve Yeliz Kuvancı, hikayeleri bittiği için diziden ayrıldı. Öte yandan dizide Haluk karakterine hayat veren usta oyuncu Burak Sergen'in de yakında projeye veda edeceği açıklandı.

Sadakatsiz oyuncuları diziden domino taşı gibi art arda gidiyor! Ali İl ve Yeliz Kuvancı'dan sonra sıra Burak Sergen'e geldi​​​​​​​

YELİZ KUVANCI KİMDİR?

Yeliz Kuvancı, 28 Şubat 1987 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Aslen Ankara'lıdır. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.2010 yılında, Öyle Bir Geçer Zaman ki’de canlandırdığı İnci adındaki müzik öğretmeni karakteriyle ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir. 2011-2012 sezonunda Seni Bana Yazmışlar adlı komedi dizisinde yer aldı. Başrollerini Cemal Hünal, Ali İl ve Dilşad Çelebi ile paylaşan Kuvancı, Zeynep karakterini canlandırdı. Ardından Böyle Bitmesin adlı dizide oyunculuğa devam eden Kuvancı, Kocamın Ailesi dizisinde Güneş ve Hangimiz Sevmedik adlı dizide Itır karakterlerini canlandırdı. 2020 yılında ise Tutunamayanlar dizisinde Ayşe karakterine hayat verdi.

Yeliz Kuvancı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (İnci) (TV Dizisi)2011 – Seni Bana Yazmışlar (Zeynep) (TV Dizisi)2012 – Böyle Bitmesin (Nazlı) (TV Dizisi)2014 – Kocamın Ailesi (Güneş) (TV Dizisi)2016 – Hangimiz Sevmedik (Itır) (TV Dizisi)2020 – Tutunamayanlar (Ayşe) (TV Dizisi)2021-- Sadakatsiz (Bahar)  (TV Dizisi).

ALİ İL KİMDİR?

Ali İl, 16 Kasım 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İ.Ü. Konservatuvar Tiyatro mezunudur. Böyle Bitmesin dizisinde Atilla'yı canlandıran İl, 2015 yılının Ocak ayında başlayan Poyraz Karayel dizisinde Sadrettin rolünü canlandırdı. 2020 yılına Aşk 101'de Tuncay, 2021'da Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz dizisinde Melih karakterlerini canlandırdı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT