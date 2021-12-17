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  3. Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş aşkı Milli Voleybolcu Simge Akgöz'de buldu! Görüntülenmekten kaçamadılar!

Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş aşkı Milli Voleybolcu Simge Akgöz'de buldu! Görüntülenmekten kaçamadılar!

Şu sıralar Sadakatsiz dizisinde Aras rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Berkay Ateş yeni aşk yaşamaya başladığı voleybolcu Simge Aköz ile görüntülendi.

Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş aşkı Milli Voleybolcu Simge Akgöz'de buldu! Görüntülenmekten kaçamadılar!

Show TV'de yayınlanan Alev Alev dizisinden sonra Sadakatsiz dizisine dahil olan ve Aras olarak dizide boy gösteren Berkay Ateş, özel hayatıyla gündeme geldi. Başarılı oyuncu, voleybolcu sevgilisi Simge Aköz ile ilk kez geçtiğimiz akşam Arnavutköy'de bulunan bir mekanda görüntülendi.

ŞAŞKINA UĞRADILAR

Karşılarında basın mensuplarını görünce ne yapacaklarını şaşıran ikili, mekana ayrı ayrı girdi. Ateş, muhabirlerin "Neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt vermezken ünlü voleybolcu da montunun kapüşonu ile yüzünü gizleyip sorulara cevap vermeden hızlıca mekana girdi. Mekanın içinde yan yana oturan çift, görüntülenmekten kurtulamadı.

Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş aşkı Milli Voleybolcu Simge Akgöz'de buldu! Görüntülenmekten kaçamadılar!

MAÇLARI KAÇIRMIYOR

Daha önce 'Çukur', 'Alev Alev', 'Anne' gibi dizilerde yer alan Berkay Ateş'in seti olmadığı günlerde ise Simge Aköz'ün maçlarını izlemeye gittiği öğrenildi.

Simge Aköz ile Berkay Ateş, geçtiğimiz günlerde Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt ve oyuncu Güven Murat Akpınar'la bir araya gelmişti.

Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş aşkı Milli Voleybolcu Simge Akgöz'de buldu! Görüntülenmekten kaçamadılar!

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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