Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen apar topar yoğun bakıma alındı!

Usta oyuncu Burak Sergen dün akşam saatlerinde evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. 60 yaşındaki oyuncuya yapılan ilk müdahaleden sonra Sergen’in, tedavisine devam edilmek üzere yoğun bakıma alındığı bilgisi verildi.

Öte yandan ünlü oyuncunun gün içerisinde de halsiz olduğu söylenirken rahatsızlığının sebebi henüz açıklanmadı. Ayrıca Sergen’e, tedbir amaçlı koronavirüs testi yapıldığı da öğrenildi.

SAĞLIK DURUMUNA DAİR İLK AÇIKLAMA GELDİ

Burak Sergen'in yoğun bakıma alınmasının ardından sağlık durumu merak edilirken, yapılan iki kovid-19 testinin de negatif çıktığı belirtildi. Sergen'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Burak Bey'in iki covid testi de negatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır. Lütfen hassasiyet gösterip yanlış haberler paylaşmayınız. Dualarını eksik etmeyin. Sevgiler" ifadelerine yer verildi.

İşte Burak Sergen adına yapılan açıklama: