Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ülkemizde yeniden başlayan artış sürüyor. Şadi Yazıcı Twitter hesabında paylaştığı video ile açıklamada bulundu. Peki Şadi Yazıcı koronavirüs mü oldu? | Şadi Yazıcı kimdir? Nereli ve Kaç yaşında? İşte ayrıntılar...,

ŞADİ YAZICI KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.

"Kıymetli dostlar, bugün Covid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Genel sağlık durumum iyi. Evimde karantina altındayım." ifadelerini kullandığı paylaşımda bir videoya da yer veren Yazıcı, şunları söyledi:

"Hepinize hayırlı akşamlar. Evimden sesleniyorum. Dün akşam ufak tefek ağrılarla birlikte. Geceleğin ateşim çıktı. Film çektirdim. Çektirmiş olduğum filmdeki belirtiler ile bugün yaptırmış olduğum PCR testin sonucu pozitif çıktı. Bunu kendim duyurmak istedim. Çok şükür dün biraz ateşim çıktı, halsizlik vardı. Ama bugün daha iyiyim. İnşallah dualarınızı bekliyorum. Rabbim şifalar versin. Tüm Kovidli hastalara. Tüm hastalara. Şifa bekleyen herkese mübarek Cuma günü hürmetine acil şifalar diliyorum..."

ŞADİ YAZICI KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Dr. Şadi Yazıcı 1971 yılında Erzurum'da doğdu. 1974 yılında İstanbul Kartal'a yerleşti. İlk, orta ve lise eğitimini Kartal’da, tamamladı. 1987 yılında liseyi bitirdikten sonra aynı yıl üniversite sınavına girip, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı.

Mezun olduktan sonra, doktor olarak meslek hayatına atıldı.1997 yılında Tuzla’da kurduğu Tuzla Teşhis ve Tedavi Merkezi ile özel sektörde hizmete başladı.

Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluş çalışmalarında yer aldı.İstanbul Tuzla Kurucu İlçe Başkanı olarak siyasete ilk adımını attı ve 7 yıl AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

Yöneticilik alanında yazmış olduğu makalelerden iki ödülü bulunan Dr. Yazıcı, 26 Ekim 2008 tarihinde yapılan ilçe kongresinde tekrar aday olmayarak görevini yeni bir arkadaşına bıraktı.

AK Parti’den Belediye Başkan Adayı olan Dr. Şadi Yazıcı, seçimlerden başarıyla çıkarak, Tuzla Belediye Başkanı oldu.

Dr. Şadi Yazıcı’nın ‘İnsanın Teknolojik Yalnızlığı’ ve ‘Demokrasi’nin Kısa Tarihi’ isimli yayınlamış 2 kitabı bulunmaktadır. Hala Tuzla Belediye Başkanı olarak görevini yürütmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.