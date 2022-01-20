Safa Sarı kimdir, nereli, kaç yaşında? Safa Sarı biyografisi

Kanal D ekranlarında Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konukları arasında yer alan Safa Sarı merak konusu oldu. Peki Safa Sarı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Safa Sarı biyografisi...

SAFA SARI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

22 Haziran 1992 yılında doğan Safa Sarı aslen Ordu Ünye’lidir. Daha küçük yaşlarda oyuncu olmayı kafasına koyan Sarı, lise eğitimini gördüğü dönemlerde tiyatro kulübünde de yer aldı. Safa Sarı Kaynarca Şevket Sabancı Lisesi'nden mezun oldu.

Henüz ÇGHB 2'de bu derece tanınmadan önce Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılarak finale kadar yükselmeyi başaran Sarı, 2015 yılında Biri Bana Baba Dedi adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini de yaşadı. Sonrasında Organize İşler 2 Sazan Sarmalı sinema filminde rol aldı.

Safa Sarı, şuanda BKM Mutfak ekibinde Çok Güzel Hareketler 2 bünyesinde yer alıyor. Safa Sarı, 99 kilo ve 1.85 metre boyunda olup Yengeç burcudur.

SEVGİLİSİ VAR MI?

Uzun süre sevgilisi hakkında ser verip sır vermeyen Safa Sarı, sonrasında sosyal medya hesabından Kübra isimli kız arkadaşını paylaştı.