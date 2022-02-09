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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin firari şüpheli Seccad Yeşil yakalandı!

Beşiktaş eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili firari şüpheli Bursa'da yakalandı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin firari şüpheli Seccad Yeşil yakalandı!

Türkiye'de deprem etkisi yaratan, Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında aranan Seccad Yeşil yakalandı. 13 gündür aranmakta olan firari Seccad Yeşil'in Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı. Yeşil, sorgulanması için İstanbul'a getirilecek.

NE OLMUŞTU

Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden olan ve sunucu Ece Erken'in eşi olan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak 2022 Çarşamba günü İstanbul Bakırköy, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda restoranda alacak verecek meselesi nedeniyle bir grupla tartışma yaşamıştı. Daha sonra Kadir Yasak isimli kişi önce Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförünü sonra ise Mahmutyazıcıoğlu'nu silahla vurdu. Olayda hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Rize'nin Fındıklı ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Hürriyet Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedilmişti.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cinayete ilişkin yürütülen 17 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 8'i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kovid-19 testi pozitif çıkan bir zanlının ise tedavisi sürüyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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