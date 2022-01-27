Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesi üzerine hayatı ve neden öldüğü merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine haberimizde 'Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, nerelidir? Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü?' sorularının yanıtına yer verdik...

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR, NERELİDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.

Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı.

ECE EKEN'İN EŞİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU ÖLDÜ MÜ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı..